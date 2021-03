Hospital de Los Ángeles se queda sin camas UCI

En el balance entregado por el Minsal en la jornada de ayer, se dio cuenta de 1.683 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales 1.459 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 173 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Una realidad bastante dura es la que está viviendo el recinto asistencial más grande la provincia de Biobío, información recabada por Diario la Tribuna, muestra que la ocupación de camas UCI está al 100% de su capacidad.

Así lo señaló, la presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del hospital de Los Ángeles, quien comentó que “tenemos todas las camas UCI llenas, estamos al cien con los covid, estamos tratando de mover algunos pacientes, acá hay que dejar claro que para covid no tenemos camas. Llegamos al límite de tener un paciente en emergencia conectado ventilador mecánico”.

La representante del gremio agregó que “la gente de Los Ángeles no logra entender que este virus es mortal, porque alguno le puede dar como un simple resfriado, pero hay otras personas que esta enfermedad les afecta organismos esenciales y esto es al azar”.

“Yo coordino camas críticas y ayer estábamos tratando de implementar dos camas UTI covid en medicina, pero estamos a tope porque ya no hay funcionarios, o sea ya no hay quien se haga cargo, porque si se fijan en las redes sociales están pidiendo enfermeras en todas partes, sin ir más lejos la UCI pediátrica está reconvertida en adulto y aun así estamos absolutamente llenos”, sostuvo Greene.

Asimismo, la enfermera de profesión indicó que “los 22 cupos UCI covid que era nuestra UCI antigua que antes tenía un espacio de diez, ahora se aumentó a la cifra que informé, esas ya están llenas y en UCI pediátrica que ahora es de adulto se aumentaron a seis cupos más y sacaron los niños para allá armar la unidad de cuidados intensivos. Además, tenemos 18 cupos más en neurocirugía, 12 UCI covid en medicina y ayer le agregamos dos más”.

Greene manifestó “los pacientes están aguantando en la Unidad de tratamiento intensivo (UTI), porque requieren camas UCI, a lo mejor habría que tenerlos en camas de cuidados intensivos, pero no se puede porque no hay espacios, no hay personal y ya no se puede meter más camas, entonces el Hospital está a su máxima capacidad”.

La representante de enfermeras y enfermeros del hospital de Los Ángeles sostuvo que “acá el tema, es que la gente no logra comprender que el reporte que entrega el Ministerio de Salud es algo como la rutina, pero acá están pasando cosas terribles”.

“Esta no es campaña del terror, nosotros no queremos asustar a la gente, pero necesitamos que las personas tomen conciencia porque el hospital de Los Ángeles es el más grande de la zona y ha hecho un esfuerzo gigante para redoblar la capacidad de camas y la verdad ya no hay opción de seguir aumentando más, ni por recurso humano o espacio físico y así como vamos nos va a tocar enviar pacientes a otras regiones y es lo que nosotros no queremos porque queremos tratar a nuestros pacientes en nuestros hospital” relató Karina Greene.

3% EN LA REGIÓN

El seremi de Salud, Héctor Muñoz en el informe diario señaló que “en la red regional de salud pública y privada tenemos un total de 256 camas UCI y 131 camas UTI, 8 y 12 de ellas disponibles, que equivalen al 3% y 9% de disponibilidad respectivamente, contando, además, con una alta capacidad de reconversión, pudiendo derivar pacientes a recintos de la misma región u a otras regiones del país de ser necesario”.

Muñoz agregó que “la dotación de ventiladores mecánicos llega a 270, 70 disponibles, correspondiente al 25%”.

PROVINCIA DE BIOBÍO

El director del Servicio de Salud Biobío, Dr. Fernando Vergara Urrutia señaló que “hoy martes 2 de marzo, informamos la situación de los pacientes hospitalizados por Covid-19 en la provincia de Biobío. Tenemos 100 pacientes hospitalizados en nuestra red asistencial. Del total de pacientes, 80 se encuentran hospitalizados en el CAVRR, 45 están en la Unidad de Paciente Crítico COVID, 29 de ellos conectados a ventilación mecánica, 35 hospitalizados”.

El directivo manifestó que, en tanto, en los hospitales de la Familia y la Comunidad tenemos la siguiente cifra de pacientes hospitalizados: cinco Mulchén, tres Huépil, cuatro Yumbel, dos Nacimiento y uno en Laja.

Por último, se informó que en la Clínica Los Andes, actualmente, se encuentran cinco pacientes, tres de ellos en UCI conectados a ventilador mecánico y dos en UTI.