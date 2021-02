El 91% de la población de la provincia de Biobío está en cuarentena

De los 14 territorios que tiene la provincia de Biobío, 10 comunas presentan algún tipo de medida restrictiva. Los Ángeles y Cabrero están en cuarentena total, mientras que Mulchén, Negrete, Nacimiento, Laja, San Rosendo, Tucapel, Quilleco y Santa Bárbara están en fase 2. Eso significa que el 91% de la población estará el fin de semana bajo confinamiento.

Si lo llevamos a números, son más de 350 mil personas que necesitan un permiso para transitar por las calles de las zonas que están en una fase 1 y 2. Cabe señalar que a quienes se encuentran en la etapa de transición, se les otorga un permiso de libre tránsito que dura dos horas, y para quienes están en cuarentena total, solo tienen dos permisos a la semana.

Ante esto, el gobernador subrogante Francisco Lagos indicó que “tuvimos una reunión con la Autoridad Sanitaria, el Ejército, Carabineros y la PDI para afinar las estrategias de colaboración mutua entre estos organismos y, en particular, para este fin de semana principalmente”.

A su vez, Lagos manifestó que “esta estrategia la lidera la delegación provincial de la Seremi de Salud, apoyados en cada comuna por personal municipal y las instituciones de fuerza antes señaladas”.

Por lo mismo, el gobernador (s) dijo que “hacemos el llamado a la responsabilidad de todos para combatir esta pandemia. Debemos cuidar a los más vulnerables y ser conscientes de nuestras acciones. La fiscalización será estricta y en cada una de las comunas en cuarentena.

OFICIO PARA MAYOR FISCALIZACIÓN

Ante uno de los momentos más complejos para Biobío, el municipio de Mulchén hizo ver su preocupación por el inicio de la segunda cuarentena total en Los Ángeles, es por esto que el alcalde Jorge Rivas firmó un oficio dirigido a las máximas autoridades locales y regionales para pedir una mayor fiscalización de las personas que se dirijan desde sectores en fase 1 a otro territorio.

Asimismo, Rivas señaló que “es preocupante lo que está viviendo la provincia de Biobío, sobre todo cuando Los Ángeles vuelve a fase 1, por lo mismo, hemos recurrido vía oficio tanto al gobernador como al seremi de Salud de la región, con la finalidad de que ellos tomen todas las precauciones y medidas que sean necesarias para evitar que flujos de personas lleguen a comunas”.

El edil comentó que “esto no es cerrarle las puertas a nadie, pero por supuesto, ante una situación de desesperación, la gente que no encuentra locales comerciales abiertos o productos que tienen en su propia comuna, recurren a sectores vecinos; en ese sentido, recurrimos a las autoridades que sí tienen las facultades para que hagan lo que es necesario hacer, con la finalidad de que territorios aledaños no sean afectados”.

Además, el alcalde de la capital de la amistad comentó que espera que se cree un cordón sanitario y pone a disposición los recursos municipales para implementar este tipo de medida.