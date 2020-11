Higiene del hogar: claves para detener al Coronavirus desde casa

Según el último Informe de Movilidad de la U. del Desarrollo (UDD) los desplazamientos han aumentado en casi todas las regiones e incluso la mitad de las comunas del país ya han superado la movilidad que presentaban en marzo, antes de la llegada del coronavirus. Esto significa un riesgo aún mayor de contagiarse.

Aunque se siguen realizando investigaciones sobre el covid-19, sabemos que se transmite mediante el contacto directo con las pequeñas gotas respiratorias de las personas infectadas (al toser o estornudar) y al tocar las superficies que se han contaminado con el virus. Es por esto que, no debemos descuidar la higiene de nuestro hogar y seguir con las rutinas de limpieza que venimos trabajando desde marzo.

Ante esto, Arturo Cares, Gerente de HSEQ de Sodexo Chile, nos entregó algunas recomendaciones para mantener nuestro hogar sin el virus.

“Una precaución importante es limpiar y desinfectar con regularidad las superficies de tu hogar que se tocan frecuentemente, así estaremos disminuyendo el riesgo de contagio”. Agrega que es importante leer las instrucciones de los productos antes de utilizarlos, teniendo en consideración precauciones como usar guantes y tener una buena ventilación cuando se ocupen.

Algunas de las superficies que hay que tener en consideración son las manillas de las puertas, los pasamanos, las superficies de la cocina y los baños, la grifería, los inodoros, los interruptores de luz. La técnica correcta de limpieza considera dos pasos: primero retirar con un paño humedecido con agua y detergente la suciedad visible y, posteriormente, aplicar un producto desinfectante como, por ejemplo, alcohol al 70% o una solución de cloro con agua (una cucharada de cloro por litro de agua).

Según Arturo, no es recomendable usar vinagre u otros productos naturales, ya que no cumplen la función que buscamos.

Adicionalmente, se debe realizar la limpieza permanente de equipos electrónicos como teléfonos móviles, las computadoras, las tablets, los teclados, los controles remotos, los controladores de juegos, teniendo especial cuidado de utilizar productos recomendados por los fabricantes de forma tal de no dañar estos equipos.

Sobre cómo desinfectar, el experto nos explica que “es importante tener en cuenta que los productos desinfectantes tienen que permanecer húmedos sobre las superficies durante varios minutos para que sean efectivos, por lo tanto solo se deben remover (o secar) después de unos minutos después de su aplicación”.

Sobre la limpieza de nuestra ropa, no se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus de la COVID-19 en las telas, pero muchas prendas de vestir tienen elementos de plástico o metal en los que podría vivir unas pocas horas o inclusive varios días. Entre las recomendaciones del experto están: sacarse los zapatos antes de entrar y limpiarlos con un desinfectante, la ropa se debe lavar inmediatamente al regresar a la casa. “Para minimizar la posibilidad de contagio y el virus no se disperse por el aire, no sacudas la ropa sucia y lavarla con detergente. Tanto el lavado como el secado ayudan a matar el virus”, explica Cares.

Durante este tiempo de mayor movilización debemos ser extremadamente cuidadosos tanto con nuestra higiene como en la higiene de nuestro hogar. Siempre es recomendable seguir las sugerencias de las autoridades sanitarias para prevenir de la mejor forma el contagio.