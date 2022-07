Salud y seguridad social fueron los dos temas analizados en un nuevo capítulo del podcast La Convenció en Simple.

El abogado y director de la Fundación Pacto Social, Alejandro Fernández, explicó de manera general que la propuesta “establece derecho a salud incluyendo la dimensión mental, no solo la física. En términos de acciones tiene una lista muy larga sobre promoción, prevención, rehabilitación entre otras. Y establece un sistema nacional de carácter universal, publico e integral”.

Hoy la Constitución reconoce explícitamente el derecho de elegir el sistema de salud, estatal o privado.

Sin embargo, “el borrador elimina ese derecho y establece que podrá estar integrado por restadores públicos y privados, y que la ley determinará los requisitos para que privados puedan participar. Deja de ser mixto”, puntualizó.

Otro punto relevante es que “se eliminan las Isapres como tal. Estos fondos solo pueden ir a un sistema público. Hoy más de tres millones de chilenos están en Isapres y si se termina ese sistema se irían al público”.

En ese contexto, el profesional detalló que “tiene que absorber una cantidad de personas muy alta y eso puede afectar a las listas de espera. Muchas personas podrían contratar seguros privados de salud, pero eso lo pueden hacer los que tienen más plata y consideran tu estado de salud. Muchos se verán obligados a estar en el sistema público”.

SEGURIDAD SOCIAL

En la actual Carta se reconoce el derecho a la seguridad social. Al respecto, indicó que “no se establece la libertad de elegir. Deja abierta la posibilidad y las AFP no están protegidas constitucionalmente. El borrador establece un sistema de seguridad social público, pero en ningún caso termina con las AFP”.

En cuanto al financiamiento de esto, Fernández explicó que “establece que se debe financiar con los impuestos que uno paga y con cotización pública. No queda claro como se sostiene este sistema y tiene que ver más con la política pública que con la Constitución. Tiene que ver con la edad, el monto y entre otras cosas”.

En la misma línea, aseguró que “las pensiones se solucionan más con el sistema político que poniéndolo en la Constitución”.

FONDOS HEREDABLES

La heredabilidad tiene que ver con la propiedad. “Respecto a lo expropiable suena ilógico, porque el Estado tiene que pagar por lo que te quita. Por lo tanto, no tiene sentido si te quitan plata te tienen que pagar plata”, argumentó.

En relación a una norma, el director de la fundación aseguró que “no hay nada de eso a nivel constitucional, no se habla si son heredables o no, solo hay interpretaciones respecto a eso. La actual Carta tampoco protege los fondos ni la heredabilidad”.

Explicó que “hay una norma que da para muchas interpretaciones. Establece que los recursos que financien la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establece el sistema”.

Lo que algunas personas interpretan con esta afirmación es que no se pueden usar esas platas con otros fines. “Es decir, no son heredables y solo pueden proteger a las personas que están pensionadas. Y la segunda interpretación es que no se podrían invertir esos fondos. Hay muchas dudas y queda todo muy amplio”, finalizó.