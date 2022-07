Catalogan texto constitucional como “ambiguo” en seguridad pública

Como un texto “al debe” y “ambiguo” definieron desde el Movimiento “Chile es uno solo” el borrador presentado para la Nueva Constitución en materia de seguridad pública, y donde enfatizaron que el texto deja en mayor indefensión a las víctimas de delitos y hechos de violencia.

La vocera del movimiento, Pia Greene, periodista con especialidad en Criminología, doctora en Ciencias Políticas e investigadora y máster en Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana manifestó que “Chile es uno solo” nace a lo largo de todo el país “formado por ciudadanos comunes y corrientes, independientes muchos de ellos, y que estamos preocupados por el futuro de la Constitución y del país. La verdad es que muchos de nosotros votamos apruebo y queremos una nueva Constitución, pero nos sentimos un poco engañados y frustrados con los resultados de ésta en varias áreas, principalmente porque creemos que es una Constitución que no es para unir a Chile, un Chile que ya estaba polarizado, sino que lo divide aún más y mantiene una división que debería haber sido para aunar criterios, por lo que en ese sentido estamos muy desilusionados”.

FALTA DE HERRAMIENTAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA

En materia de seguridad pública, Greene valoró la incorporación de artículos en esta materia, donde indicó que “me parece muy bueno que por primera vez se haya establecido el derecho a la seguridad, que es como un derecho a vivir en un entorno seguro, y eso se suma a otros derechos fundamentales y sociales que quedan inscritos en la Constitución. Eso es súper bueno, porque le garantiza a los ciudadanos que podamos exigirle al Estado el vivir en este entorno de paz y seguridad”, indicó.

Junto con ello, agregó que “el problema que nosotros vemos acá es que no se entregan las herramientas, las regulaciones, las instituciones ni el marco para que esto se ejecute o se garantice para los ciudadanos, entonces finalmente pasa a ser letra muerta. A la gente le dicen que va a vivir en un entorno seguro, pero ¿quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuáles son las atribuciones que tiene o las herramientas? Por lo que sentimos que todo esto queda al debe, incluso con errores; entonces faltaron cosas y hay errores importantes que creemos que tienen que ser subsanados, por lo que esta no es una Constitución que creemos que es un buen borrador”, enfatizó.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

En este punto, Pía Greene aseguró que “una de las cosas que más nos preocupa es de quién se va a hacer cargo del orden público, ya que el texto constitucional en ninguna parte nombra el orden público, un tema muy relevante en el país. Quizás algunos dicen que se asume que está dentro de la seguridad pública, pero eso es un error, ya que la seguridad pública es un tema y el orden público es otro. Uno tiene una visión técnica y otro una visión política, entonces no se puede asumir que porque hay un derecho a vivir seguro vamos a tener seguridad y alguien se va a hacer cargo del orden público… no estamos claros de quién se va a hacer cargo de esto ni quién va a tener estas atribuciones, ya que el texto dice las policías, pero no dice qué policías, ya que no están en la Constitución, por lo que el texto es ambiguo”, puntualizó.

En esa misma línea, sostuvo que “este texto deja abierto a que sucedan cosas que puedan ser muy graves, por ejemplo, que haya creación de más policías. Acá por primera vez, y en algo bueno que tiene el texto, por primera vez se establece que el monopolio del uso legítimo de la fuerza lo tiene el Estado a través de ‘las instituciones competentes’. ¿Cuáles son? No lo tengo claro, porque no aparecen, pero imaginamos que son las policías. Entonces, tienes a las policías en ambiguo y al día de mañana también puedes crear una nueva policía, que también puede tener el uso de la fuerza, que pueda portar armas, y que se puede convertir en duplicidad de funciones; y pueden llegar a tener una cantidad de policías que no tengan coordinación, o incluso llegar a la corrupción”.

VÍCTIMAS MAS DESPROTEGIDAS

Por último, la vocera de “Chile es uno solo” puntualizó que “las víctimas quedan bastante desprotegidas en esta nueva Constitución. Por ejemplo, se rechazó hacer la defensoría de las víctimas, tenemos una defensoría penal pública, pero no una defensoría de las víctimas; y además se quitó el Estado de Emergencia, y esto tiene que ver con la atención de las víctimas de manera oportuna, ya que cuando tenemos un conflicto interno importante, el Estado tiene que actuar rápidamente, y este Estado de Excepción donde el Presidente tenía la facultad para poder instaurarlo, hoy día se elimina. Entonces las víctimas quedan desprotegidas, mientras que al otro lado el delincuente mantiene sus derechos, e incluso su ciudadanía, por lo que puede seguir votando e incluso ser candidato”, finalizó.