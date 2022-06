Realizaron conversatorio sobre el proceso constitucional en Los Ángeles

Los convencionales y voceros por no aprobar una nueva constitución se encuentran realizando una gira en la zona centro-sur de Chile para aclarar inquietudes y explicar los efectos negativos que traería la Carta Magna para el país.

Voceros de la Unión Demócrata Independiente y convencionales constituyentes participaron esta semana, de un conversatorio con representantes de la sociedad civil y gremios de la provincia de Biobío, donde manifestaron su preocupación frente al borrador del proyecto de constitución que se ha formado en el órgano redactor de la Carta Magna, al ver debilitadas libertades y derechos sociales para los habitantes del país de aprobarse el texto.

El presidente regional de la Unión Demócrata Independiente de Biobío, Claudio Parra Hidalgo, dijo a diario La Tribuna que “la idea fue poder lograr que los vecinos, los dirigentes gremiales y los militantes de Chile Vamos pudieran escuchar de primera fuente la situación que estamos viviendo con este proceso constituyente”. “Es el minuto de informar, es el minuto de dar a conocer en palabras simples lo que está ocurriendo, trabajo que estamos realizando desde el lunes 30 de mayo en Biobío”, indicó Parra. El vocero del partido declaró a diario La Tribuna que “quisimos estar en la provincia de Biobío, en la ciudad de Los Ángeles, para ser miembros replicadores de nuestros vecinos, amigos y los distintos gremios que representamos”. El dirigente político indicó que “el proceso constituyente que hemos visto debiera centrarse en mejorar lo que hay que corregir y mantener lo que nos ha llevado a tener tanta prosperidad y estamos disponibles para las mejoras”. Claudio Parra aseguró que “la constitución que nos rige hoy es la del (ex) Presidente Ricardo Lagos y él mismo ha reconocido que hay cosas que hay que mejorar”.

ADVIRTIERON DE ERRORES EN EL TEXTO, NEGATIVOS PARA CHILE

El representante UDI de Biobío consideró que “estamos muy dispuestos a hacer cambios, así lo ha hecho saber nuestro presidente nacional, el senador Javier Macaya, nos tenemos que sentar a trabajar, buscando solo lo mejor para Chile sin perjudicar a todos los participantes de este hermoso país”. El militante de la UDI y concejal de Nacimiento, Bernes Tolosa, dijo, en la convocatoria que “representando la inquietud de muchos independientes, militantes y gremios de la provincia de Biobío, coordinamos la visita de nuestros constituyentes, para informarnos sobre este borrador de nueva constitución”. Tolosa indicó que el proyecto que se ha formado “nos asusta, porque divide nuestro país, debilita la libertad y debilita el derecho de propiedad, entre otras situaciones negativas que nos atemorizan”. “El objetivo de esta reunión fue informarnos y estar preparados para enfrentar la elección del cuatro de septiembre, donde ya hemos tomado una postura y vamos a ir por la opción del rechazo”, dijo el concejal de la Unión Demócrata Independiente.

La convencional constituyente por la región Metropolitana, Constanza Hube, lamentó que el trabajo al interior de la convención haya sido “un trabajo muy difícil, muy decepcionante, donde la Convención Constitucional no ha puesto a las personas en el centro y han estado mucho más preocupados de defender sus cargos y a la Convención”. Hube se mostró contraria a “defender la convención, nosotros tenemos que defender a las personas y eso ha estado ausente en estos 11 meses”. “Dentro de los ejes que se han planteado en el proyecto constitucional se establece como una constitución indigenista, estableciendo autonomías territoriales de estos pueblos, con gobiernos, sistemas de justicia propios y cupos reservados incluso en el Consejo Municipal”, alertó la constituyente. “Esta constitución pone en el centro a los colectivos, al Estado, pero no a las personas”, concluyó Constanza Hube. La convencional constituyente por el distrito 20, Rocío Cantuarias, declaró en el conversatorio, que “la Constitución del 2005, que es la que rige hoy, ya está ad portas de morir, esa fue la voluntad del 80 por ciento de la ciudadanía, que nos dijo en el plebiscito de entrada, que no quería más esta Constitución”. Debido a lo anterior, Cantuarias indico que de rechazarse la nueva Carta Magna en el plebiscito de salida “se debe buscar una vía distinta, una comisión de expertos que reforme la actual constitución”.

DIJERON QUE NORMAS PROPUESTAS PONEN LA IDEOLOGÍA EN EL CENTRO

Otra de las opciones planteadas por la representante del distrito 20 en la Convención Constituyente “es entregarle esta labor al Congreso, lo urgente es llegar a un acuerdo que no se preocupe de reformar la constitución basándose en ideologías, sino que centrándose en las personas”. El convencional constituyente de la región de Los Ríos, Felipe Mena, explicó que “estamos haciendo una pequeña gira por la zona centro-sur, del país, entregando nuestra visión de cómo se construyó este texto constitucional, aclarando inquietudes y relevando cada uno de los puntos que nosotros consideramos que le van a hacer mal a nuestro país”. Entre estos elementos, Mena mencionó “la plurinacionalidad, la garantía de algunos derechos sociales con letra chica. El llamado es a participar de este proceso, para que la gente sepa los efectos de las 499 normas que hoy están siendo propuestas por la Convención Constitucional”.