“El Trovador” Juan Jara presenta su nuevo single musical ‘Exagerado’

Juan Jara es profesor de música de profesión y su principal influencia artística radica en su familia. Desde pequeño le interesó la composición y con los años, se ganó el nombre de “El Trovador”, por sus líricas e historias retratadas en boleros y otros estilos musicales.

Oriundo de Laja, hoy está dedicado por completo a la música, explorando diferentes géneros musicales, que lo ha llevado a ser ganador de varios festivales y reconocimientos de la escena musical local.

En el marco de su más reciente trabajo, el artista soltó el bolero para adentrarse y experimentar nuevos estilos y composiciones en conjunto a Claudio Valdés, “El Gitano”.

Esta vez llegan con la canción “Exagerado”, en una mezcla de sonidos y estilos muy diferente a lo que ambos artistas venían trabajando. La obra – que fusiona estilos como el latín jazz y la rumba flamenca- cuenta una historia cotidiana, exagerada, pero llena de amor, que hará bailar a quien la escuche.

Sobre la composición y desarrollo de la entrega musical, Juan Jara comentó que “la canción nace de escribir cosas cotidianas, por qué no hablar de alguien que sea tan exagerado, que cuando su pareja se va a trabajar le dice -no te tardes porque ya te echo de menos-, esa es mi forma de componer, viendo las situaciones y contando historias finalmente”.

MÚSICA EN CONJUNTO

Sobre la colaboración con “El Gitano”, Jean Paul Barrientos, productor musical que trabajó en este single, contó que él estaba trabajando con Claudio Valdés y que “El Gitano” decide colaborar porque le gustó la canción. A él realmente le gustó la canción y ese es un mérito. Preparamos una maqueta, se la enviamos y eso dio el vamos a esta colaboración entre dos artistas que son diferentes, pero a la vez muy complementarios”.

Respecto a la colaboración, Claudio Valdés explicó que “nos hicimos muy buenos amigos con Juan Jara, me gustó su canción y comenzamos esta colaboración. Lo que más me gustó fue la letra, el contenido de la canción, el arreglo musical, eso me motivó mucho y la sentí como parte de mí”.

DESDE LA GUITARRA

Diario La Tribuna conversó con el artista oriundo de Laja respecto a sus procesos creativos y también sobre cómo ha podido sobrellevar la pandemia para sacar adelante su carrera musical.

¿Cómo han sido estos últimos meses de trabajo musical inmersos en plena pandemia?

En el buen sentido de la palabra, estos meses han sido una bendición ya que he podido trabajar de manera más introspectiva en mi música y reorientar un poco mi carrera como artista, ya que siempre prioricé mi trabajo como profesor. Teniendo siempre la idea y las ganas de componer o participar en festivales, años atrás de hecho obtuve el segundo lugar de un festival folclórico realizado en San Carlos.

Siempre mi intención ha sido consolidar mi carrera musical como corresponde, con un productor, músicos profesionales y un equipo de prensa, entre otras cosas. Todo de forma paralela a mi trabajo. La pandemia me sirvió para replantearme todo y hacer las cosas como siempre quise.

¿Cómo está dirigido actualmente su enfoque musical? ¿Qué sonidos están presentes?

Actualmente estoy enfocado en conseguir una postproducción profesional, realizándola en estudios de Santiago. Todo pensando en grande. Estoy trabajando mucho la música pop flamenco y pop rumba principalmente, explorando también algunos matices de salsa y música caribeña, acompañados de viento además de percusiones. Todo esto tratando de consolidar una propuesta “Latin”, como compositor estoy escuchando diversos estilos rotativamente, manejo en este sentido varias aristas compositivas.

Espero próximamente crear un EP de cinco canciones que mezcle diversos estilos, que van desde los tintes románticos, la salsa y el rock latino. Invito a toda la comunidad a escuchar mi nuevo single “Exagerado”, espero que les guste.