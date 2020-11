Alcaldes de Biobío sin contagios activos de Covid-19 revelan sus estrategias para enfrentar la pandemia

Cinco fueron las comunas que sumaron PCR positivo de Covid-19 durante el nuevo informe emanado por la Autoridad Sanitaria. De los datos, se desprende que 17 fueron las personas que se contagiaron del virus, alcanzando un total de 6.687 acumulados con 240 activos.

El director del Servicio de Salud Biobío (s), doctor Fernando Vergara, añadió que hay “46 paciente hospitalizados en nuestra red asistencial, del total 38 se encuentran en el complejo asistencial de Los Ángeles, de esos 21 están en la unidad de paciente crítico Covid, 15 de ellos conectados a ventilación mecánica y el resto en el servicio de medicina, también tenemos tres en Yumbel, uno en Mulchén, cuatro en la clínica Los Andes, tres de ellos en la UCI conectados con ventilación mecánica y uno en la unidad de cuidados intensivos”.

Las nuevas alzas siguen siendo liderada por Los Ángeles con 13 personas activas, le sigue a Cabrero, Nacimiento, Mulchén y Yumbel con un caso respectivamente.

Ante esta situación, hay nueve sectores de la provincia de Biobío que no presentan contagios ni mucho menos casos nuevos de coronavirus.

COMUNAS SIN CASOS

Por lo mismo, Diario La Tribuna se contactó con los jefes comunales para conocer cuáles han sido las estrategias que les han ayudado a mantener las cifras en cero en lo que va de pandemia.

El primer edil que contestó el llamado fue el alcalde de Santa Bárbara, Daniel Salamanca quien, en una extensa conversación, señaló que “no pasó más de una semana que hicimos una modificación presupuestaria, ya que planteamos al concejo municipal la necesidad de establecer barreras sanitarias, aun antes de que se implementara alguna en la provincia, incluso llegamos a tener dos, una por el lado del puente Calderones y la otra por el camino a Corcovado. También contratamos a ocho técnicos en enfermería y a lo que hemos sumado un estricto turno de lunes a domingo”.

Salamanca acotó que hay programa de alimentación por parte de la municipalidad “y en el caso de detectar algún portador, este es inmediatamente atendido por la Dirección de Desarrollo Comunitario y se les entrega su canasta de víveres para que pueda realizar la cuarentena respectiva y además de prestarle ayuda psicológica”.

Otra de las comunas que no ha presentado personas contagiadas por Covid-19 es Tucapel, una comunidad de un poco más de 14 mil habitantes y con el pasar de los meses ha sabido manejar la pandemia. Su alcalde, Jaime Veloso, agradeció a sus vecinos “por el comportamiento que han tenido durante estos meses porque, como autoridad, podemos dictar ordenanzas o protocolos sanitarios, pero si no hay un consentimiento o una sensibilización por parte de la comunidad, definitivamente no estaríamos en cifras cero”.

Además, Veloso indicó que hay algunos indicadores que han ayudado a mantener las cifras, “la primera ordenanza municipal que tenía que ver con distanciamiento social, con locales comerciales y el uso obligatorio de mascarillas, fue en la comuna de Tucapel, por otro lado, el covid-center ha estado asesorando permanentemente a todas las personas que han contraído la enfermedad y eso nos ha ayudado a nunca perder la trazabilidad del virus”.

La segunda localidad con menos casos acumulados en la provincia es Antuco. Por lo mismo, su jefe comunal, Miguel Abuter, manifestó que “la verdad ha sido un trabajo en conjunto con la posta Los Canelos y la municipalidad y desde el principio comenzamos a trabajar con una barrera sanitaria y en esta última parte de la pandemia estamos dando gran énfasis a la trazabilidad de que nos ha permitido estar por mucho tiempo con casos cero en nuestra comuna”.

Abuter informó que una de las medidas que ha logrado mucha efectividad es la barrera sanitaria: “fuimos la segunda comuna de la provincia en instalar esta medida y fue con la única finalidad de controlar a los visitantes y cuidar a nuestra gente sobre todo a los adultos mayores”.

La comuna que presenta menos casos de Covid-19 es San Rosendo cuyo alcalde Rabindranath Acuña sostuvo dijo que “ya van dos semanas que no presentamos ningún caso de coronavirus, esto se debe a la disciplina que se ha sostenido en este último tiempo, debido a que en estos meses, los vecinos han sido obedientes, además hemos abordado el tema de manera educativa, esto ha implicado hacer campaña puerta a puerta, entregando mascarillas y realizando perifoneo por las calles de nuestra comuna”.

Acuña precisó que solo han sido 49 personas las que se han contagiado en lo que va de pandemia “y esto se debe a la gran labor que hacen los que trabajan en el área de Salud y en ámbito de la educación porque han sido los dos pilares para no tener casos activos”.

Por último, el delegado provincial de Salud, Cristóbal Vidal en el balance diario, recalcó que “si bien hay comunidades que están a la baja y no presentan personas con el virus, esto no significa que las personas deben relajar su comportamiento, lamentablemente hemos visto que en aquellas comunas que no cuentan con algún tipo de restricción la movilidad es bastante alta, sobre todo en los supermercados o en los servicios públicos, sostuvo la autoridad de Salud.