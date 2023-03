Inseguridad ciudadana, una nueva mártir en Carabineros

Señora directora

Por estos días es común oír noticias de asaltos, balaceras, robos y lamentablemente de una nueva muerte, un nuevo mártir en Carabineros, la Sargento, Rita Olivares, pero ¿de quién es la culpa?

El claro aumento de la delincuencia y sus nefastos efectos en la sociedad es responsabilidad sin lugar a dudas del Estado y de los Gobiernos permisivos que no han encontrado un rumbo claro para combatir a delincuentes, extranjeros y nacionales que día a día ganan terreno en todo el país.

Narcotráfico en el norte, portonazos y asesinatos en el centro, quemas de bosques y vehículos en el sur, y así suma y sigue. Muchos seguramente estarán pensando que no es el Chile que soñamos.

Los Ángeles, una ciudad que hasta hace un tiempo era catalogada como una de las mejores ciudades para vivir, no ha quedado ajena a la realidad nacional, hace algunos días el OS7 de Carabineros allanó y detuvo a cuatro personas por microtráfico en dos “casas bunkers”, así tal como lo lee, casas adaptadas para que las policías no pudiesen ingresar fácilmente, pero lo más preocupante es que la Fiscalía señaló que esto es producto del trabajo investigativo en los sectores tomados por los narcos, oficialmente pasamos de una ciudad soñada a una que debe enfrentar esta cruda realidad.

¿Dónde queda el trabajo preventivo entonces?, En el país y especialmente en Los Ángeles ¿qué ocurre con la seguridad comunal, están trabajando realmente para prevenir o sólo actúan ante hechos consumados?

La muerte de la Sargento de Carabineros Rita Olivares, a manos de la delincuencia no es casualidad, es el producto de malas políticas públicas, o de malos programas de prevención, y urge que nos pongamos todos del mismo lado para exigir que esto se detenga.

Desde mi cargo como Consejero Regional estaré siempre dispuesto a apoyar todo lo que signifique dar una vida más segura a nuestros vecinos y vecinas, proyectos que vayan dirigidos a prevenir, a atacar y a desarticular bandas y grupos criminales son posibles, trabajemos juntos y esta lucha la ganaremos, no más inseguridad ciudadana, no más lamentos por nuevas víctimas, no más palabras, llegó la hora de unirnos y dar la pelea por un país mejor.

Patricio Badilla Cofré

Consejero Regional de Bío Bío