La fatal arrogancia

Señora directora

Qué tienen en común los Sres. Enrique Silva C., José Miguel Insulza S., Juan Gabriel Valdés S., María Soledad Alvear V., Ignacio Walker P., Alejandro Foxley R., Mariano Fernández A., Alfredo Moreno M., Heraldo Muñoz V., Roberto Ampuero E., Teodoro Ribera N. y Andrés Allamand Z.? Para quienes no los ubican bien resumiré que todos fueron cancilleres. Antes de ellos existen muchos, pero tomaré la relación desde esa fecha para no generar suspicacias.

Más allá de sus pensamientos políticos profundos o superficiales, de algunas acciones antes o después de su gestión o de su relevancia en algunas situaciones particulares para Chile, un segundo factor común de los nombrados es que, efectivamente, desarrollaron su trabajo en un nivel que nos hizo visibles al mundo como una nación seria, capaz de trascender a la sucia chimuchina interna y llevar a Chile al contexto internacional con una muy buena imagen.

Digno es también destacar que resolvieron los temas a través del análisis adecuado y oportuno, dentro de la legalidad internacional y del respeto y, además, mostrando una conducta ejemplar en el debate de esos análisis. Chile siempre fue así. Nuestros cancilleres heredan historia y la continuaron muy bien.

El bullado audio filtrado desde el noble Ministerio evidencia la “calidad” de los personajes que hoy han asumido la tarea, más allá del tema en cuestión. Garabatos, falta de argumento, insultos, ira, etc. Me trajo el recuerdo de una extasiada dama que, a todo pulmón, gritaba: “Boric lo va a cambiar todo”.

Parece que lo logró.

Freddy Blanc S.

Consejero Nacional PRCH