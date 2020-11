Señora directora:

Dijo Marco Tulio Cicerón en boca de Escipión: «¿Qué puede haber mejor cuando la virtud gobierna la república? Cuando el que manda a los demás no es esclavo de su ambición, cuando él mismo vive todo aquello que predica y exige a los ciudadanos, sin imponer al pueblo unas leyes a las que él no obedece, sino ofreciendo a sus ciudadanos su propia conducta como ley» (Sobre la República, 34,52). Estas palabras cobran especial importancia para nuestro país ahora que nos embarcamos hacia un proceso constitucional. La sabiduría popular nos dice que “el papel lo aguanta todo”, que poco importa lo que pueda ser escrito en una norma si no somos capaces de mejorar nuestras actitudes a la hora de aproximarnos a la cosa pública.

Juan L. Lagos

Fundación para el Progreso