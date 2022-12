Además de estos “lugares reservados” ubicados en sectores de alta concurrencia, se instalarán vehículos simulando siniestros viales en distintos puntos de la comuna.

De acuerdo con cifras entregadas por Carabineros, las celebraciones del último año nuevo dejaron a su paso 400 accidentes de tránsito y 14 fallecidos producto de conductores ebrios. Pese a que menos del 4% fueron productos de este tipo de siniestro, siempre es necesario reforzar este tipo de mensajes sobre todo cuando se acercan las festividades de fin de año.

Con el objetivo de continuar con esta cruzada, la Municipalidad de Vitacura y la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas (Aprocor) presentan la campaña #ConductoresNiUnaGota, la cual llega a fortalecer de forma gráfica el mensaje hacia los conductores sobre los peligros de beber y manejar.

De esta forma, durante la última semana de diciembre y las primeras de enero se instalarán en las afueras de restaurantes y bares, una disruptiva instalación con “estacionamientos reservados para conductores ebrios”, los cuales buscan llamar la atención debido a su ironía, ya que estarán demarcados sobre las aceras con árboles, postes o grifos en la mitad.

Además de estos lugares especiales, habrá simulaciones de accidentes de tránsito en los puntos más transitados de la comuna, para así llamar la atención de los automovilistas y enviar mensajes claros sobre la necesidad de no beber ni una gota de bebidas con alcohol en caso de tener que conducir.

“Queremos que esta campaña dé que hablar; que en las discusiones familiares se discuta sobre el consumo responsable de alcohol. No queremos que las celebraciones de Año Nuevo terminen mal. No queremos lamentar accidentes ni fallecidos. Por eso es muy importante que la gente que va a beber no conduzca, y si una persona se subirá de pasajero, debe asegurarse que el conductor no ha bebido ni una gota”, dijo la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino.

Frente a esto, el presidente de Aprocor, Juan Pablo Solís de Ovando fue enfático en señalar que: “las cifras son preocupantes. Y notar este relajo por parte de la sociedad en un ámbito tan relevante como la conducción en condiciones óptimas es precisamente una de las razones por la cual estamos realizando intervenciones como esta. El llamado es a la conciencia y la empatía con el resto, las posibles víctimas y familias afectadas producto de un acto de irresponsabilidad”.

Las simulaciones estarán ubicadas en el Parque Bicentenario, la Rotonda Irene Frei (frente a Clínica Alemana) y la Rotonda Carol Urzua (Luis Pasteur con Escrivá de Balaguer), mientras que las señaléticas de estacionamiento podrán ser vistas en las dependencias del Parque Bicentenario, el Paseo Mañío, Alonso de Córdova y Los Cobres de Vitacura.

Fiscalización en vísperas de fin de año

Según el estudio realizado por Aprocor y Cadem, correspondiente a la “Segunda Radiografía de Educación en Consumo de Alcohol”, 6 de cada 10 chilenos no teme ser fiscalizado por conducir bajo los efectos de bebidas con alcohol. La investigación realizada de cara a las celebraciones de fiestas de fin año, reveló que la baja percepción de riesgo donde incluso el 70% de los jóvenes, derechamente no cree que le toque alguna fiscalización.