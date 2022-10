Fundación Redin en campaña de socios para seguir ayudando a inmigrantes

Durante cinco años, la Fundación Red Inmigrante (Redin) ha hecho una encomiable labor para ayudar a los ciudadanos de otras latitudes que han arribado a nuestra provincia de Biobío en búsqueda de mejores oportunidades.

Muchos de esos inmigrantes llegan a la zona escapando de la miseria, la falta de oportunidades y las crisis socio-políticas de sus países de origen.

La creación de Redin en 2017 respondió a la ola migratoria de ciudadanos haitianos que, debido a la barrera del idioma, tenían serias dificultades para insertarse en el país.

Su impulsora fue la kinesióloga angelina Verena Kulenkampff, quien tenía la experiencia de ser voluntaria de la ONG América Solidaria y haber estado asignada a Haití. En ese país aprendió el créole, idioma que después le sirvió para hacerse entender con los haitianos que hace un lustro se avecindaron masivamente en la ciudad.

A poco andar, se percató que no solo se trataba del idioma. Tampoco de un país en particular. “Las personas inmigrantes tenían brechas no saber qué es Fonasa, qué es CDT o lo que es una AFP. Había algo que está faltando porque la comunidad inmigrante no está sabiendo cómo integrarse. Un amigo me sugirió crear una fundación para ayudar. Esto fue como una bola de nieve porque la creamos y ha ido creciendo hasta ser lo que hoy es”, cuenta la profesional.

Ahora cuenta con orgullo que “hemos atendido a más de 5 mil personas al año. En este 2022 ya llevamos 2 mil atenciones, principalmente para orientar a la comunidad de inmigrantes en trámites”.

Ella y un grupo de voluntarios dedica buena parte de sus horas disponibles para atender en la oficina de calle San Martín 562 (revisar los horarios en el sitio web redin.org responder a las múltiples necesidades de los ciudadanos extranjeros, más aún cuando ya no funciona la Oficina de Extranjería que estaba en la Gobernación Provincial de Biobío.

Paradojalmente, el Servicio Nacional de Migración sólo funciona en Concepción y atiende los requerimientos de los inmigrantes de toda la Región del Biobío. “Deben viajar y competir con todo el Biobío y tener una hora para saber qué hace para tener una visa o un contrato”, señala.

“Tratamos de ayudar en lo que podemos porque nos interesa que la comunidad de inmigrantes pueda regularizarse, tener su visa para hacer sus cosas como corresponde, como dice la ley”, apunta la profesional.

A su juicio, lo trámite más solicitado es el migratorio: “El grueso son trámites de ese tipo. Hoy en día todo está digitalizado, entonces se deben reunir todos los papeles, escanearlos y subirlos en una plataforma. Hay personas sin teléfonos o computadores para hacerlo así, entonces, le ayudamos a hacerlo porque un papel más ingresado puede significar meses de esperas”.

En estos cinco años, también han sido testigos de cómo han cambiado los flujos migratorios a la zona. Si en 2017 eran básicamente haitianos, ahora “atendemos principalmente a venezolanos pero también a mucha población argentina, ecuatoriana y boliviana”.

CAMPAÑA DE SOCIOS

En este lustro también han tenido recursos públicos que permiten el funcionamiento: el arriendo de la oficina, el pago de servicios básicos, el material de escritorio. Sin embargo, salvo una subvención municipal, ahora no han tenido fuentes adicionales de financiamiento.

De ahí que inician la Campaña “Sé parte, el corazón no tiene fronteras” para que la comunidad puede hacer donaciones y ser socio de la Fundación Redin. “Necesitamos de esos recursos para funcionar y seguir ayudando a los inmigrantes”, dice Verena Kulenkampff.

En el sitio web https://www.redinmigrante.org/donar existen distintas modalidades para colaborar, ya sea a través de transferencias o descuentos mensuales.