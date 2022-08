Aperro Contigo: Empresa que rehabilita y busca hogar a perros asilvestrados

Algunas de las familias que han tomado estos animales han entregado su apreciación del trabajo realizado por los adiestradores, indicando que los animales se adaptan muy bien a la vida con sus dueños.

El vocero de una iniciativa que toma perros asilvestrados que generan problemas en predios agrícolas contó que el servicio que brinda ha sido positivo tanto para los dueños como para los animales, que encuentran familias que los acogen mientras que estos animales encuentran refugio y cuidado.

El fundador de la iniciativa Aperro Contigo, Damián Kusch, contó que el proyecto original, “Que su Casa No Sea de Papel”, “nació como algo espontáneo. La problemática ya la teníamos visualizada. Era un problema latente. Nosotros mismos vivimos en un sector rural y muchas veces vi perros que abandonaban en la carretera”. “Esto nace desde el interés de un particular, que estaba tratando de hacer las cosas diferente, capturando perros asilvestrados que le estaban haciendo daño al ganado, capturándolos con jaulas”, contó Kusch. El encargado de la empresa contó que “esa persona había recurrido a ayuda, pero no podía suplir la demanda que comenzó a darse. Los cachorros son los que más se llevaban, pero no había interés por los perros adultos”. Damián escuchó esta historia y tuvo la idea “de entrenarlos, para que ese perro no cause problemas en su nuevo hogar y que la familia esté contenta, que es lo que importa cuando un perro llega a la casa”.

BENEFICIO APLICA TANTO A LOS DUEÑOS COMO A LOS AFECTADOS

“El proceso no se dio tan rápido como esperaba, me demoré un mes en encontrar casas donde fueran bien recibidos y que no repitieran esta historia de abandono”, relató el vocero de la empresa. Damián Kusch explicó que el proceso para entrenar a un perro asilvestrado consiste en “cambiar el susto del perro. Algunos han tenido poca o nula experiencia con humanos, por lo que les enseñamos a sociabilizar con perros y personas, darles seguridad de estar con animales y humanos”. “También se da el caso de que algunos perros son la tercera generación de perros que nacieron en la naturaleza y que nunca han tenido contacto con personas”, agregó el fundador de la empresa. El vocero de Aperro Contigo dijo que “hemos tenido la retroalimentación de algunas de las familias y dicen que están contentos con estos perros. Dicen que son amorosos, que se adaptan muy bien, comparten y los pueden sacar a pasear sin problema, que es lo más importante, poder confiar en tu perro”.

“Estamos trabajando con los perros desde diciembre-enero, por lo que aún no somos muy conocidos a nivel regional. Estamos trabajando con un fundo que tomó a estos perros para que no siguieran haciendo daño”, contó el fundador de la empresa. “Ellos mismos han demostrado mucho interés, me han preguntado cómo van los perros. Ellos están conscientes del daño que generan estos animales, al estar directamente implicados en este problema”, indicó Kusch. El vocero de Aperro Contigo contó que “algunos agricultores nos contactaron por redes sociales, pero recién estamos abriéndonos al público y entregando este servicio, que tiene un costo”. “Al no ser una fundación, no contamos con auspicio, sino que nosotros costeamos todo”, precisó Damián Kusch. Según el detalle entregado por el encargado de la empresa, esto considera: “buscar el perro, rehabilitarlo, que es lo que puede demorar un par de meses y encontrarle un hogar, haciéndonos cargo de ese perro hasta que encuentre una casa. Nosotros por todo eso cobramos alrededor de 300.000 pesos”.

LAS IMPLICANCIAS DE TOMAR Y ADIESTRAR PERROS SILVESTRES

“Todo lo que conlleva tener al perro resguardado, sano, alimentado, justifica el valor. Nuestra proyección es darle continuidad a este proyecto, que nos gusta”, dijo el fundador del servicio. Kusch agregó que “vemos la retribución de las familias y a veces nos mandan fotos y vemos que las familias están contentas, que los perros también están contentos, les cambia la cara y se ve otra actitud”. “Las ganas de seguir trabajando están. Quizás a futuro podríamos generar una fundación para ayudar, por ejemplo, a pequeños agricultores que por motivos económicos no tienen la posibilidad de contratarnos”, proyectó el fundador de Aperro Contigo. El oferente del servicio de adiestramiento canino explicó que “mucha gente piensa que es algo fácil, que agarramos el perro y lo llevamos a otra casa en el minuto, pero no es así. Trabajamos con gente capacitada y profesionalizamos el equipo con el que funcionamos”. “Necesitamos un lugar cercado, amplio, incurrir en gastos médicos para los animales y profesionales en el área”, agregó Damián Kusch en referencia al servicio que ofrecen para solucionar el problema de los perros asilvestrados.