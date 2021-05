"Luna de Sangre" el fenómeno será visible desde Chile este miércoles

Este próximo miércoles por la madrugada la Luna se teñirá de rojo, un especial evento astronómico que podrá ser observado desde distintos puntos de Latinoamérica, incluido Chile.

El fenómeno tendrá su peak a las 7:04 AM en Arica, a las 7:13 AM en Antofagasta y a las 7:18 AM en el resto del país.

A las 5:44 AM, el satélite natural de la Tierra comenzará una perfecta alineación con nuestro planeta y el Sol, lo que generará la denominada Luna de Sangre. Situación catalogada ancestralmente como el anuncio de una catástrofe por venir.

Según consignó CNN el Premio Nacional de Ciencias Exactas José Maza explicó que “este eclipse total de Luna tiene la característica de que la Luna se va a encontrar en el perigeo, es decir, va a ser más grande que lo que nunca es en un mes”.