“Consumo de carnes blancas y huevos es seguro": llaman a la tranquilidad ante gripe aviar

Despejando los temores y haciendo un llamado a la tranquilidad, autoridades de gobierno del Biobío, señalaron que el consumo de carnes blancas y huevos en el mercado nacional es seguro. Esto, a propósito de la gripe Aviar, que ha afectado a una gran cantidad de países en el mundo, entre ellos a Chile. El Seremi de Gobierno del Biobío, Eduardo Vivanco y su par de Economía Javier Sepúlveda, llegaron hasta el local Fundo El Peumo, ubicado en pleno centro de Concepción, para supervisar la venta de estos productos y entregar un mensaje de confianza.

“Hacemos un llamado, respecto a que el consumo de aves, carnes blancas en general y huevos, es seguro, preparado como es habitual, de forma cocida. Por lo tanto, las personas deben tener la seguridad que esta enfermedad no se transmite a través de los alimentos, sino por el contacto con animales enfermos. Por eso llamamos a la gente a no tocarlos, sino a denunciar y dar aviso al Sag”, indicó Vivanco. La autoridad, además, explicó que la suspensión de las exportaciones de productos avícolas, no obedece a riesgo de consumo, sino que es una medida tomada en concordancia con indicaciones de la Organización Mundial de la Salud.

En tanto, el Seremi de Economía, Javier Sepúlveda, señaló que en la región hay 13 planteles industriales avícolas y que solo se encontró la enfermedad en uno de estos, que derivó en el sacrificio de más de 50 mil aves ponedoras, lo que representa solo el 3% del total. Por ello “hoy sigue siendo seguro el consumo de carnes blancas y huevos. Además, el precio de estos no debiera subir, si ha habido alzas en los huevos, obedecen a factores como oferta y demanda y mayores costos operacionales”, agregó. Pablo Morandé, Jefe De Marketing de Fundo El Peumo, sostiene que la gente sigue comprando huevos con normalidad en su local, pero reconoce que los clientes les preguntan por la Gripe Aviar. “Nosotros les decimos que hay que mantenerlos a buena temperatura, refrigerarlos idealmente, mantener medidas sanitarias y con eso no deberían haber mayores problemas”, indicó. A la fecha no hay aves de producción industrial contagiadas en Chile, ya que el foco fue erradicado. En los 13 planteles en la región, había 1.784.945 gallinas, de las cuales fueron sacrificadas 56.876. El Sag dispone del número 223451100 para dar aviso sobre sospecha del virus.