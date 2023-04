Llaman a empresarios forestales a tomar parte activa y abordar efectos laborales por incendios

El director del Trabajo, Pablo Zenteno Muñoz, sostuvo este viernes una reunión con dirigentes y dirigentas sindicales de la región del Biobío, principalmente de la zona de Santa Juana, para conocer las afectaciones laborales causadas en la zona por los megaincendios del verano.

Al cabo del encuentro, la autoridad hizo un llamado a los empresarios, particularmente del sector forestal, a ser activos participantes en las medidas que el Estado y el sector privado deben adoptar para afrontar las consecuencias laborales dejadas por los siniestros.

El encuentro se realizó en el municipio local y contó con la presencia de la alcaldesa Ana Albornoz Cuevas, de la diputada Candelaria Acevedo Sáez, de la directora regional del Trabajo de Biobío, Roxana Rubio y de organizaciones sindicales de la región.

Luego de actividades cumplidas el jueves en Concepción, este viernes Pablo Zenteno se dirigió a Santa Juana para conocer de boca de las y los dirigentes sindicales los efectos laborales que ocasionó el megaincendio que asoló a la zona entre enero y febrero pasado, dejando fallecidos, damnificados y miles de hectáreas arrasadas.

Contenido del encuentro

En el encuentro participaron varias decenas de dirigentes y dirigentas sindicales de la zona. Hubo representantes del sindicato pro-empleo de la comuna, el sindicato de Petrox, Sintracap, Afusam, Asemuch, el sindicato de manipuladoras de alimentos Sinainter, el comité paritario de áreas verdes de la comuna, el sindicato de asistentes de la educación, Fenats, representantes del Colegio de Profesores y el sindicato de Trabajadores de Asmar, entre otros.

Los sindicalistas relataron diversas situaciones relacionadas con el efecto de los megaincendios y el emplazamiento de sectores habitacionales cercanos a las extensas plantaciones forestales; el proceso de construcción de viviendas para trabajadores y trabajadoras afectados y la necesidad de apoyo para mejorar la conectividad, ente diversas inquietudes y aportes.

Ante ello, Zenteno enfatizó que “así como el Presidente Gabriel Boric estuvo en esta comuna, hoy nuestro objetivo, junto a la directora regional del Trabajo, la diputada y la alcaldesa, es poder ver los impactos laborales de la emergencia que produjeron en la región los incendios forestales”.

Zenteno consideró que “ha sido una conversación muy fructífera, muy franca, respecto de cuáles son las inquietudes, las temáticas que preocupan a los trabajadores y trabajadoras de la comuna; nos han acompañado dirigentes y dirigentas de sindicatos muy importantes de la región, de distintos rubros, quienes han manifestado también su apoyo y solidaridad a partir de la situación trágica que se vivió acá con los incendios”.

Añadió que “hemos dado cuenta de los esfuerzos del Gobierno para poder abordar en una primera etapa los incendios propiamente tales, y hoy los procesos de recuperación; desde la Dirección del Trabajo, como organismo fiscalizador y promotor de las relaciones laborales, tenemos un rol también en el ámbito laboral, y por tanto, vamos a transmitir a nuestras autoridades nacionales, nuestro subsecretario, particularmente, ver cómo podemos redoblar los esfuerzos para abordar estas preocupaciones que nos han manifestado el día de hoy los trabajadores y trabajadoras”.

En este sentido, Zenteno hizo un llamado “a los empresarios en general, pero particularmente a los empresarios forestales, a tomar parte activa en esta construcción que tenemos que hacer para abordar las problemáticas y las consecuencias laborales que produjeron los megaincendios”.

Alcaldesa de Santa Juana

A su vez, la alcaldesa Ana Albornoz señaló que “hoy estamos hechos cenizas pero de estas cenizas tiene que nacer una nueva propuesta y esa propuesta debe venir del mundo del trabajo”. La autoridad comunal mencionó a la vecina y dirigenta emblemática del sindicato de trabajadoras de casa particular, Ruth Olate, a un día de la celebración del Día Internacional de la Trabajadora y el Trabajador de Casa Particular. “Ella es un emblema de los olvidados, los postergados en su lucha para que las y los trabajadores de casa particular tuvieran el sueldo mínimo”.

Leticia Chávez, delegada del sindicato de manipuladoras de alimentos de Santa Juana, valoró el encuentro con una autoridad nacional -algo inédito para ella- y consideró que “los puntos que se trataron fueron muy importantes, ojalá se puedan cumplir con el tiempo, sobre todo lo que es la Ruta de la Madera, y también ayudar a las personas que con este incendio sufrieron mucho dolor y mucha pena”.

Las actividades de este viernes se sumaron a las de ayer jueves: el lanzamiento de una investigación que demuestra el aumento de dirigentas sindicales en el Biobío y la apertura de la Unidad de Defensa de Derechos Fundamentales en la Dirección Regional del Trabajo que se abocará en exclusiva a acoger, investigar y resolver todo tipo de actos discriminatorios y de acosos que ocurren en los centros de trabajo.