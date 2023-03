Estimulan producción de legumbres en la pequeña agricultura de la provincia de Arauco

Cinco unidades demostrativas centradas en la producción de legumbres, fueron establecidas en los últimos seis meses, por investigadores de INIA Quilamapu en predios de agricultores de la provincia de Arauco.

Al respecto, el encargado de la oficina técnica de INIA en Cañete, Mario Saavedra, indicó que el énfasis de la iniciativa está en “instalar la producción de legumbres en los sistemas productivos de los agricultores, de manera que las incorporen en las rotaciones de cultivos, que hasta ahora solo contemplaba papas, trigo y, en algunos casos, pastos para la alimentación bovina”. Explicó que la finalidad es orientar a los productores y productoras al desarrollo de la agrícola sostenible, apuntando a una alimentación saludable, y haciendo uso de variedades de legumbres que han sido validadas para la realidad climática y de suelos de la zona.

Las legumbres referidas corresponden a arvejas, lentejas, porotos y lupinos, todas con variedades generadas por el propio Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), y que fueron establecidas en lugares estratégicos en cinco de las siete comunas de la provincia. Las unidades demostrativas se encuentran en Curanilahue, en el sector Trongol Bajo; en Lebu, en los sectores Ruca Raqui y Yeneco; mientras que en Los Álamos se ubican en los sectores Villarrica, Caramávida, Pata de Vaca, y Sara de Lebu.

En Cañete, en tanto, las unidades demostrativas fueron establecidas en el sector Rinconada de Lloncao, Caillín y Cayucupil; mientras que en la comuna de Contulmo se ubicó en el sector Elicura. En este último sector, la unidad demostrativa se estableció en la huerta de la agricultora Margarita Martínez, quien demostró su satisfacción por el trabajo realizado. “He recibido su apoyo (INIA Quilamapu) y estoy feliz con eso (…) me felicitaron porque al sembrar encontraron muy buena la tierra. Le he puesto todo el empeño que he podido , de otra forma no habría logrado lo que tengo”.

En tanto, el ingeniero civil industrial y coordinador del proyecto, Rodrigo Avilés, señaló que cada una de las unidades demostrativas ha sido implementada “como una de las estrategias de trabajo del proyecto en la provincia de Arauco”. Agregó que las unidades fueron ubicadas en un trabajo conjunto con agricultores y agricultoras de las comunas, además de los equipos técnicos Prodesal y PDTI de INDAP, lo que busca “difundir y capacitar a productores y productoras en aspectos esenciales del manejo agronómico de cultivos que se adaptan a las condiciones de la provincia de Arauco”.

Junto con valorar el trabajo coordinado con los equipos de INDAP en las comunas, Avilés mencionó que “la implementación de las unidades demostrativas comunales viene a fortalecer la estrategia de desarrollar y validar técnicas de producción agrícola sustentables adaptables a las condiciones edafoclimáticas de la provincia de Arauco, además de impulsar la participación e integración de los productores”.