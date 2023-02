“La reforestación de las zonas siniestradas producto de los incendios en los bosques de distintas zonas del país se verá complicada debido a que muchos pequeños productores no cuentan con los recursos necesarios para replantar y porque no hay incentivos para la forestación por parte del Estado en la actualidad”.

Así lo manifestó el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz Klock, quien en entrevista con diario La Tribuna, planteó que “lo que ocurrió es una catástrofe ecológica una pérdida patrimonial de proporciones. 25 chilenos han muerto. Entonces hay que sentarse a conversar sobre lo que viene”.

“Lo primero que hay que hacer es tratar de recuperar aquellos terrenos quemados donde había bosques y volver a reforestarlos. Pero ¿cómo reforestamos 200 mil hectáreas?”, cuestionó el dirigente gremial.

El coordinador de la Acoforag A.G. indicó que “la temporada está encima. No es posible reforestar 200 mil hectáreas este año. Quizás sí parcialmente. Pero hoy no hay subsidios ni incentivos”.

FALTA DE RECURSOS

“Hoy no existe la disponibilidad de plantas para la superficie plantada. El principal problema es que el bosque va a estar ahí y no se va a poder plantar, porque no va a haber disponibilidad de terrenos”, adelantó el dirigente gremial. Muñoz Klock explicó que “preparar 200 mil hectáreas de aquí a junio, julio o agosto es una tarea imposible. La superficie normalmente se prepara de un año para otro”. “Hoy además hay plantaciones que son mecanizadas, se usan equipos para plantar y por lo tanto, más que de la mano de obra me preocuparía sobre cómo trabajar esos predios que se quemaron, que van a quedar expuestos a la lluvia”, manifestó el vocero del rubro forestal que se desarrolla en nuestra región y en otras del país.

El gerente del conjunto productivo silvícola contó que “la erosión de muchos suelos y de muchos predios del sector pueden aumentar debido a esto”. “Felizmente la maquinaria de contratistas forestales no se ha visto muy afectada. El catastro habla de más o menos 200 mil hectáreas de pino y eucaliptus que se han visto arrasadas. 100 mil de esas son de empresas y las otras 100 mil son de pequeños propietarios”, desglosó el representante de ACOFORAG A.G. René Muñoz Klock dijo que “además tenemos el temor de que muchos de estos predios no se reforesten porque el propietario no lo querrá hacer o por no contar con los recursos para poder hacerlo”.

RESPALDO DEL ESTADO

“Las empresas forestales no tendrán problema con la recuperación de sus 100 mil hectáreas, pero los pequeños propietarios tendrán problemas, porque además no existen incentivos para la forestación”, criticó el representante de la Asociación de Contratistas Forestales. El timonel de dicho gremio observó que “desde el 2012 no hay apoyo a la forestación por parte del Gobierno o el Estado. Hace mucho tiempo hemos conversado con el Gobierno sobre lo grave que es no contar con incentivos para fomentar las plantaciones de bosques exóticos o nativos”. “El 85% del suelo chileno es forestal y por eso tenemos que tener una industria potente y un Servicio Nacional Forestal, que hoy no existe”, llamó el gerente de la Acoforag.

El gerente de la asociación en cuestión dijo que “a lo mejor esto es una oportunidad, a pesar de que el año 2017 tuvimos un incendio en los mismos términos y no aprendimos nada”. Sobre las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien responsabilizaba en una de sus declaraciones a la actividad forestal de los siniestros, Muñoz Klock consideró que “el Presidente puede decir lo que quiera, pero responsabilizar al sector forestal es irresponsable y una mala declaración. Los bosques no se queman solos. Todos hemos denunciado con pruebas de que hay intencionalidad”. “El problemas no son los bosques o las empresas. Es como responsabilizar a los comerciantes de establecerse donde están cuando sus locales son destrozados”, comparó el timonel de la Asociación de Contratistas Forestales.