Hasta diez años tardaría recuperar suelos dedicados a frutales debido a incendios

Las malas condiciones para la producción frutícola traídas por el incendio han sido precedidas por dos temporadas desmejoradas por los problemas logísticos.

El presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, Jorge Valenzuela, se refirió al panorama que atraviesan los productores debido a los incendios forestales de las últimas dos semanas, afirmando que es un tema cuyo impacto “del cual nadie habla” y que es una catástrofe en el mundo rural. “Hay un tema social y a mí me gustaría escucharlo también por parte del gobierno, porque yo no lo he escuchado”, reclamó.

Respecto al avance del catastro llevado a cabo por el gremio, dijo que “hemos tenido muchísimos testimonios, sobre todo por el lado de la fruta súper poco visibilizado. La zona de Ñuble es una de las zonas productoras más importantes de arándano y avellano europeo (…) Más hacia el Biobío aparecen nueces, manzanas, y eso está muy poco visibilizado. Pero bueno, es difícil catastrarlo con números aún”.

Sobre las condiciones para retomar la actividad, el timonel de los fruticultores de Chile explicó que “pasan varias cosas. Se cortan caminos y la gente no puede llegar a las faenas de cosecha. El mismo humo en el ambiente… las personas no pueden ir a trabajar, cómo uno va a obligar a trabajar en esas condiciones en las que no se puede respirar”.

RETOMAR SUELOS AGRÍCOLAS TOMARÍA AÑOS

“Fruta como el arándano es muy perecible y si no se cosecha a tiempo, se pudre. Ya llevábamos dos temporadas muy malas por el tema logístico, en general, porque la fruta no aguantaba entre la cosecha y el arribo a destino… ya una tercera temporada compleja para la zona sería un golpe bastante duro”, analizó.

Valenzuela agregó que si bien “todo el mundo cree que la fruticultura son solo los grandes productores, el 85% de los productores somos medianos y pequeños, con gente que vive absolutamente de 10 hectáreas de arándano, y si no cosecha a tiempo o se le quema una parte… una fruta con humo no se va a exportar hoy día en una condición de aroma y sabor, se hace imposible de comercializar”.

El presidente de Fedefruta explicó que además “volver a utilizar suelos que se hayan quemado es muy poco probable, pierden efectividad natural, pierden toda condición biológica de microorganismos… son suelos que se degradan, y demanda mucho tiempo para que vuelvan a ser agrícolas”.

“Cuánto se demore (la recuperación) va a depender del tipo de suelo. Los trumaos que son de muy buenas características frutícolas, pueden demorar desde dos hasta cinco años recuperarse y volver a ser productivos. Además, cualquier plantación de fruta se demora entre tres y cinco años para entrar en producción comercial. Son entre seis y diez años perdidos, por lo menos”, aseguró.

NO OLVIDAR AL MUNDO RURAL

Sobre el impacto de los incendios en el ecosistema rural de las zonas de Biobío y Ñuble, Valenzuela observó que “todos los pequeños y medianos productores están vinculados con los grandes, porque le prestan servicios, les venden fruta… el señor que tiene el camión y lleva la fruta a los packings, además es productor de una o dos hectáreas”.

“Todo ese mundo rural se ve claramente afectado, y la gente se va. Hay un tema social y a mí me gustaría escucharlo también por parte del gobierno, porque yo no lo he escuchado”. “Entiendo que estamos todos hoy día con el traje de bombero apagando el incendio, pero sí se debería poner adelante qué planes de desarrollo van a hacer. Hay villas que se han quemado”, llamó Jorge Valenzuela.

“Entiendo que hay que ser prudentes, pero una vez que se terminan estos incendios, a todo el mundo se le olvida estas cosas. No nos olvidemos del mundo rural”, agregó.

Sobre el debate de la regulación a las forestales, el presidente de la Federación de Productores de Fruta consideró que “la conversación de este planteamiento forestal y del nuevo acuerdo, hay que ser prudentes y primero apagar el incendio. Hoy en día estamos en una condición de cambio climático que es una realidad”. “Hemos tenido olas de calor que, de hecho, sabíamos que iban a venir. Creo que hubo muy poca prevención e inversión en todo el aparataje de control de incendios, desde Conaf y todo ese mundo que funciona en esto”, criticó el representante de Fedefruta.