Desde Fedecarne F.G. han insistido y fundamentado que los sistemas bajo los cuales se trabaja en Chile no aceleran el cambio climático.

Un dirigente representante de los productores de carne de Chile dijo que la concepción de que disminuir el consumo de estos alimentos aporta en la desaceleración del calentamiento global es un pensamiento errado, debido a que los sistemas chilenos se acercan a la carbono neutralidad, al convivir estos con bosques que captan las emisiones de la actividad productora nacional.

El presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Ganado Bovino, Ignacio Besoain, dijo en entrevista con diario La Tribuna, en referencia a que la disminución del consumo de carne es más amigable con el medioambiente, que “las noticias que han salido últimamente no hacen alusión a qué tipo de producción cárnica se refieren. Asumimos que tiene que ver con una producción general”. “Puede no ser solamente la producción bovina, sino que probablemente también ovinos, cerdos y pollos. Como presidente de Fedecarne solamente me puedo referir a la producción de carne de ganado bovino”, indicó el dirigente gremial. “Desde el punto de vista de la producción bovina, desde hace mucho tiempo hemos fundamentado que los sistemas productivos con los que se trabaja en Chile no aceleran el cambio climático”, destacó el representante del conjunto productivo nacional.

CRITICAN ALARMISMO FRENTE A PRODUCCIÓN CASI CARBONO NEUTRAL

Besoain contó que “el sistema productivo bovino en Chile convive con bosquetes, bosques y praderas. Los últimos estudios que hizo el INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) hacen ver que nuestra ganadería está cercana a la carbono neutralidad”. “Desde el punto de vista técnico, lo que vemos es que la producción bovina hoy no tiene una incidencia relevante sobre el cambio climático”, reiteró el vocero. La autoridad del organismo federado agregó que “sí es relevante que durante los últimos 20 a 25 años ha habido una campaña mundial donde se ha fundamentado con datos no claros, y muchos de ellos muy distorsionados, que la producción bovina sería la causante de esto”. Desde la Federación Gremial Nacional de Productores de Ganado Bovino, su presidente consideró que “esto ha generado una confusión y un entendimiento en la generalidad de los consumidores”.

“Incluso la FAO, que hace muchos años entregó estadísticas que decían que un porcentaje importante del efecto invernadero provenía de la producción bovina. Esa información ha ido cambiando, reduciendo el porcentaje del efecto de esta producción sobre el cambio climático”, dijo el presidente de Fedecarne. Ignacio Besoain contó que los valores del porcentaje de responsabilidad de la ganadería bovina sobre el cambio climático “está llegando a valores de menos de dos dígitos, es decir, porcentajes de entre un 5% a un 6% sobre el total de emisiones de gases de efecto invernadero sobre la producción ganadera”. El representante de los productores de ganado bovino en Chile recordó que “la propia FAO, hace 25 o 30 años, hizo una campaña, probablemente mal fundamentada, que fue generando una especie de “psicosis” de que la producción ganadera era muy incidente en el efecto invernadero. La propia FAO tuvo que rectificar esos datos”.

ELIMINAR CARNE DE LA DIETA PODRÍA SER NEGATIVO PARA LA SALUD

Con respecto a los efectos de la eventual disminución del consumo de carnes rojas sobre la salud de la población, el coordinador de la federación explicó que “una proteína como la carne de vacuno es fundamental dentro de cualquier dieta. Creo que son muy pocos los nutricionistas que podrían argumentar algo distinto”. “Podrán haber diferencias con respecto a las cantidades, pero eliminar una proteína de este tipo no me parece correcto. Creo que debe mantenerse”, declaró Besoain. El representante de Fedecarne resaltó el hecho de que “las producciones a pasto, que es lo principal que se realiza en Chile, son altas en Omega 3 y desde el punto de vista nutricional son un aporte”.