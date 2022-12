Los costos para producir una hectárea de papa han subido cerca de un 40%, lo que hizo que muchos productores no pudieran volver a plantar este año.

Un dirigente gremial representante de los productores de papa de Chile dijo que las condiciones productivas relacionadas a los costos para el cultivo ha sacado a agricultores dedicados a este agroalimento del mercado, pero la profesionalización y tecnificación del mismo han avanzado considerablemente gracias a estas presiones del mercado.

El gerente general del Consorcio Papa Chile, Luis Miquel, dijo en conversación con diario La Tribuna, que “la presente temporada se abre con perspectivas bastante complicadas, porque varios factores han disminuido la superficie. Entre estos se cuenta que la temporada pasada se cosechó bastante bien, se guardó bastante papa y mucha papa de guarda se comercializó durante octubre y noviembre”. “Eso hizo que el precio de la papa se mantuviera bajo porque había bastante disponibilidad, pero eso no se condice con las condiciones de la presente temporada, donde insumos como los fertilizantes, fungicidas, insecticidas, las semillas y la inflación han cambiado radicalmente”, detalló el dirigente gremial.

COSTOS DEL CULTIVO DISMINUIRÁN LAS HECTÁREAS DE PAPA EN CHILE

“El costo de una hectárea de papas ha subido alrededor de un 40% o más. Esto significa que mucha gente no pudo recuperar los stock para poder plantar de nuevo, es decir, con lo que vendió no alcanza a comprar los productos para este año”, explicó el vocero del consorcio. El gerente general del conjunto contó que “muchos productores medianos y pequeños quedaron sin posibilidades de plantar. Por otra parte el acceso a los créditos se ha complicado. Los bancos están evaluando los riesgos muy al dedillo”. “Hasta el momento hemos visto que el precio empezó a subir durante el último mes y esto va a continuar. Es una actualización normal respecto a los costos que tiene el cultivo”, indicó el representante del Consorcio Papa Chile.

Miquel adelantó que, según su análisis, “nos espera una temporada en que no va a haber escasez porque el cultivo está cada vez más profesionalizado, con cada vez más superficie bajo riego y eso asegura que, a pesar de dificultades muy complicadas, no tengamos una cosecha baja”. “Sin embargo los precios van a ser distintos porque tampoco va a haber una tan alta disponibilidad como para que la demanda sea superior a la oferta”, dijo el gerente general del Consorcio Papa Chile. Sobre las proyecciones del rubro considerando un año donde a nivel nacional destacó la mayor pluviometría en el territorio, el representante de los productores de papa explicó que “hasta el momento el año va bastante más cercano a un año normal. Hay déficit en algunas zonas, pero no es un tremendo déficit. En las zonas fuertes de papa, prácticamente estamos con niveles normales, con nieve y acopio de agua”.

RIEGO TECNIFICADO GANA IMPORTANCIA EN LA PRODUCCIÓN DE PAPA

Luis Miquel contó que el mayor problema para esta temporada “podría ser un fenómeno de la naturaleza, como heladas o granizos en enero, obviamente esto afectará los rendimientos, pero esperamos que no sea así”. “No veo mayor problema para la disponibilidad de agua, porque además el uso tecnificado es cada vez mejor, con parámetros, estudios y más profesionalmente”, explicó el encargado del consorcio. El gerente de este valoró “el avance continuo del riego, cuando empezó a verse el beneficio de no causar estrés por exceso o defecto en las plantas, generando mejores rendimientos y calidad”. “Hoy quien quiera trabajar en papas profesionalmente necesita de riego eficiente, porque de no ser así se acrecentarán los costos con resultados que no serán buenos”, dijo el timonel del Consorcio Papa Chile.