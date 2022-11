Ganaderos piden mayor control de perros asilvestrados

El gremio de productores de ganado bovino de Chile ha visibilizado el problema que ha generado la defensa animal en esto casos, protegiendo a un grupo animal por sobre el otro.

Un mayor control sobre la población canina silvestre que abunda en los sectores rurales de la provincia solicitó el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Ganado Bovino, Ignacio Besoain, quien indicó que actualmente las leyes están en desmedro del rubro. En ese sentido afirmó que “este problema tiene larga data y en los últimos años, en los sectores rurales aledaños a algunas urbes o por la expansión de algunos condominios se ha ido acrecentando el problema”.

En este sentido indicó que se trata de un asunto que se extiende en el territorio,

“no se sectoriza en algunas regiones, sino que en todas las cuales donde exista ganadería es un problema que estamos viendo. La Ley Cholito, que busca la protección de las mascotas ha hecho proteger en cierta forma también a los perros asilvestrados”, indicó el vocero del gremio. El dirigente del conjunto representativo del sector agrícola explicó que debido a lo anterior, “tampoco se puede controlar con la Ley Cholito a estos animales, aunque no sean mascotas. Están protegidos bajo la misma ley, teniendo hoy más derecho un perro asilvestrado que el mismo ganado”.

CRITICARON LA PROTECCIÓN DE PERROS POR SOBRE EL DEL GANADO

“El problema de los perros asilvestrados no discrimina entre productores grandes, medianos o chicos. Quienes estén cerca de una urbe, condominio o loteo se van a ver perjudicados”, aseguró el vocero de Fedecarne F.G.

Besoain reiteró el hecho de que este tipo de ataques a los animales “han aumentado en los últimos años. En la medida en que el crecimiento hacia los sectores rurales vamos a tener más problemas con los perros asilvestrados”. Respecto al trabajo que ha realizado el conjunto representativo de los ganaderos para producción de carne para abordar la problemática, el presidente del mismo contó que “hemos estado recurriendo a distintas instancias regionales, municipales e incluso nacionales para levantar el tema. Existe una problemática respecto a la ley actual, que protege a algunos de estos animales domésticos y hay una inconsistencia que vamos a seguir tratando de reforzar para que exista un control”.

“Estos animales hoy generan un perjuicio y no tienen relación con el maltrato de animales domésticos. Aquí hay un maltrato también a los ganaderos. Más allá del tamaño, muchas de estas jaurías producen muerte del ganado”, contrastó el representante de los productores de ganado bovino de Chile. Ignacio Besoain contó que “en otras ocasiones dejan a los animales en muy mal estado. Además del perjuicio monetario, también hay un perjuicio del bienestar animal, que en este caso es el ganado”. El presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Ganado Bovino de Chile explicó a diario La Tribuna que el encargado del control sobre esta situación es “el Servicio Agrícola y Ganadero. Lo hemos levantado a niveles sectoriales comunales, regionales o nacionales, donde se concentra nuestra ganadería, que es el sur, donde el problema se ve en mayor forma”.

LLAMARON A TOMAR MEDIDAS ANTES DE QUE EL PROBLEMA CREZCA

El coordinador de Fedecarne F.G. dijo que “también vemos problemas en la zona centro-norte, pero los mayores perjuicios están en los animales de las praderas de la zona sur de Chile. Se ha invocado a las autoridades para que revisen este tema, pero no hemos tenido una respuesta formal”. “Al haber productores en zonas más cercanas a algunas urbes, el daño para ellos es más importante que para quienes están en zonas más alejadas”, comparó el dirigente del organismo federado. Besoain puso énfasis en el hecho de que estas mermas “son datos importantes y en aumento. No diría que es relevante, pero por eso tenemos que tomar las consideraciones ahora para que ese dato no pase a ser muy relevante en la merma de la producción ganadera”. “Si no se le pone control a esto, con el aumento de la población en los sectores rurales, el mal manejo de los perros asilvestrados llevaría a que esto se convierta en un problema mayor”, indicó el presidente del gremio.