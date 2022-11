Cambios legislativos complica la contratación de mano de obra extranjera

Se estima que actualmente existe un déficit de 90 mil personas en diferentes cultivos, según cálculos de la Sociedad Nacional de Agricultura, lo que es más crítico en los meses que concentran la mayor parte de las cosechas de frutas, como la temporada 2022-2023 que ya está en curso. La contratación de extranjeros se ha vuelto cada vez más relevante en los trabajos de temporada y diferentes gremios del sector han pedido desarrollar una política migratoria que se adapte a las realidades de la agricultura, como ya lo han hecho otros países productores de frutas frescas.

La nueva Ley de Migraciones –que se promulgó en abril de 2021 y entró en vigencia en febrero de este año– por primera vez incluye dentro de las categorías migratorias a los permisos para los trabajadores de temporada, haciéndose cargo de la necesidad que existe, y desde mayo ya están vigentes el reglamento y decreto supremo que establecen los requisitos y normas específicas para obtenerlos.

CONDICIONES ACTUALES PARA EL TRABAJO MIGRANTE

El nuevo permiso de residencia para trabajadores de temporada tiene una duración máxima de seis meses y entre los requisitos para solicitarlo, los extranjeros deben presentar una carta de oferta de trabajo por parte de una empresa o persona natural chilena ante el Servicio Nacional de Migraciones, a través de un formulario online. A diferencia de lo que ocurría la temporada pasada, las personas podrán ingresar a Chile con un comprobante de que esa solicitud está en trámite, y contarán con un plazo de 45 días para presentar un contrato formal de trabajo, o de lo contrario pierden el permiso.

“En nuestra opinión, la regulación no se ajusta a la realidad del trabajo agrícola de temporada, ya que es por períodos limitados, de un máximo de seis meses dentro del año… Asimismo, el cambio de foco de la nueva Ley de Migraciones exige que para la obtención del permiso, se solicite fuera del país, lo que nos parece poco práctico y se aleja de la realidad de las necesidades laborales”, plantea Cristián Allendes, presidente de la SNA, ya que en otros países suele durar nueve meses

FALTA DE INFORMACIÓN

A poco del inicio de la cosecha de fruta en Chile, algunos gremios alegaron desconocer la existencia de un nuevo permiso temporal y reclaman por la falta de difusión de esta información por parte de las autoridades. “Hay muy poco conocimiento del permiso y nadie tiene claro qué se debe hacer. Como gremio, a nosotros no nos han llamado del Servicio Nacional de Migraciones ni de otro ministerio para este tema, y si no vienen por aquí no sé cómo lo pueden comunicar a los productores”, adviertió Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta.

“Sería bueno avanzar en un proceso de regularización extraordinaria que considere a las personas que han ingresado en forma irregular al país, con requisitos y precauciones asociadas, como la ausencia de antecedentes penales, fecha de ingreso previa al anuncio de la medida y acotado a extranjeros que han participado previamente en el mercado laboral de temporada en el sector, y originarios de países vecinos, como Perú y Bolivia”, plantea Andrea García, directora de Odepa, aunque eso no forma parte la legislación vigente.