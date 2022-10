Nueva ley reconocerá los biocombustibles sólidos y velará por su disponibilidad

Se estima que cerca del 90% de la leña producida en el país no cumple con los estándares que permiten conocer su procedencia.

El gerente de la Asociación Chilena de Biomasa, Antonio Minte analizó los beneficios y alcances de la ley de biocombustibles sólidos, indicando que esta apuntaría a ampliar la disponibilidad de dichos insumos en el país, si bien observó que el problema de la disminución de estos se da por la escasez de materias primas del último tiempo que la legislación no aborda directamente.

En conversación con diario La Tribuna dijo que “esta ley da herramientas al Estado para que el sector de la biomasa en general pueda ser promovido y también fiscalizado, porque se reconoce a los biocombustibles como tal, cosa que antes no existía”. “Es una ley que por mucho tiempo, tanto el gremio como otras entidades sociales buscaban, dado que la biomasa es la segunda fuente de energía del país. Incluso podríamos ser la primera, porque sumando el biogás seríamos inclusive más importantes que el petróleo crudo”, valoró el dirigente gremial. El vocero de Achbiom observó que la normativa “viene con un foco preliminar en leña y pellet, pero entendemos que se centrará un poco más en la leña, al ser el mercado con más dificultades y en el cual se necesita avanzar”. “También es un mercado mucho mayor que el del pellet”, agregó el representante de la industria de la biomasa en Chile.

ESPERAN PODER AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE BIOCOMBUSTIBLES

“Entendemos que en el sector del pellet se generarían apoyos para evitar los problemas de desabastecimiento que tuvimos este año. En la ley no se ve aún cuáles serían esos apoyos”, indicó Minte. El gerente de los productores de biomasa de Chile mencionó a su vez los otros formatos en los que se procesa el material “como el chip, que es un formato muy utilizado a nivel industrial, entre otros. La principal herramienta de corto plazo que trae la ley será la de fiscalización. Sin embargo, una fiscalización en el sector pellet lamentablemente no podría asegurar, por ahora, un abastecimiento de biomasa o de pellet, porque los factores son externos al sector”. “La problemática que vivimos nosotros fue por un freno a la industria de la madera, principalmente, y por mucho que uno fiscalice al productor de pellet, si este se queda sin biomasa, no veo que la ley pueda evitar que esto suceda”, analizó el gerente de la Asociación Chilena de Biomasa.

El encargado de Achbiom puso énfasis en lo positivo que es el hecho de que se haya aprobado la ley, sin embargo, explicó a diario La Tribuna que “lo que hay que esperar ahora son los reglamentos, y en base a esos reglamentos nosotros sabremos qué alcance tiene la ley. Sabemos que el Ministerio de Energía está trabajando en estos y una vez que estén listos van a ser publicados y presentados a consulta pública”. “Nosotros esperamos hacer el estudio respectivo y en caso de que hubiera que hacer observaciones las haremos”, adelantó el dirigente gremial. Antonio Minte dijo que “esas van a ser las herramientas de la ley con las cuales nosotros vamos a poder decir si con el reglamento podremos apoyar a los leñeros en esta parte, o a los productores de pellet en otro punto”. La normativa también definirá el rol del gremio en el mercado a futuro.

ESPERAN QUE NORMATIVA REGULE MEJOR EL MERCADO DE LA LEÑA

De acuerdo a la información manejada por la Asociación Chilena de Biomasa, los reglamentos de la Ley de Biocombustibles debieran estar listos antes de marzo del año 2023. El gerente de Achbiom se refirió también a la determinación de la ley de crear “registros obligatorios para los productores y comercializadores de este tipo de combustibles”, diciendo que el mercado informal en este mercado “es muy poco. Yo diría que casi no existe, porque es un proceso muy industrializado. La materia prima se compra a otra industria y hay una cadena de trazabilidad”. “Achbiom representa sobre el 90% de la producción de pellet del país y sin duda cada uno de esos productores puede demostrar su trazabilidad. Puede haber una pequeña industria que no cumple con su trazabilidad, pero no influiría en el mercado”, destacó el dirigente gremial. Minte agregó que “no se da así con la leña, donde se estima que el 90% de la leña no cumple con las formalidades que sí cumplen los centros integrales de biomasa”. El encargado del gremio forestal observó que es esta la razón por la cual la normativa se centraría en otras áreas de la industria de la madera en todo el país, principalmente la leña: “ahí es donde está el hincapié y la prioridad será la leña. También las ciudades saturadas de contaminación serán el foco de esta ley”. “El modelo de los centros de biomasa apunta a que existan protocolos que permitan asegurar la calidad del combustible y esa es la certificación que se busca”, dijo el vocero del conjunto. El gerente de este agregó que “esto tendrá un periodo de marcha blanca, dependiendo de las ciudades y con un periodo de tres a cinco años para que los centros integrales cuenten con su certificación”.