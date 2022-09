Experto en nutrición afirma: "la carne es mucho más que proteína

El dr. Stephan van Vilet, académico del Centro de Estudios de Nutrición Humana de la Facultad de Agricultura y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Utah dijo que la producción animal bien realizada (esto es, en armonía con la naturaleza y considerando las características del animal) aporta tanto con la salud humana como con la protección del medioambiente.

El académico agregó que los nutrientes animales cobran mayor relevancia que otras, porque “si los retiramos, sabemos que habrá un impacto a nivel de la vista, de la salud cardiovascular y en distintas áreas del cuerpo humano. Si no los consumimos a lo largo de toda nuestra vida, probablemente desarrollaremos distintos tipos de degeneración que afectarán nuestra salud. Creo que eso tendrá un impacto que incluso podemos aún no conocer. No es sano reducir nuestra alimentación a fuentes de nutrientes únicas”.

“Vemos que esos compuestos aumentan cuando los animales son alimentados con pastos. Entonces tenemos un producto más sano. Es decir, tendremos una carne más sana y nutricionalmente mejor, y un animal más sano”, destacó.