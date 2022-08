Advierten que próxima temporada de producción frutícola será complicada para Chile

Según el conglomerado de productores frutícolas a nivel nacional, la mitad de los productores tuvo entre un 30 y un 60 por ciento de pérdida de condición en su producción para venta, debido a problemas logísticos.

Los problemas logísticos generados producto de la pandemia y el aumento de costos continúan generando pérdidas para los productores del gremio frutícola nacional. Así fue informado desde la Federación de Productores de Frutas de Chile, haciendo mención de un informe publicado con motivo del inicio de la temporada 2022-2023 de producción de estos alimentos.

Junto con lo anterior, se señaló que los malos resultados de la temporada pasada y la incertidumbre política han hecho más complejo adquirir financiamiento para el próximo periodo productivo.

A través de su presidente, Jorge Valenzuela, la entidad indicó que luego de procesar los datos de una encuesta contestada por más de 300 empresas frutícolas de las principales zonas del país, “la situación muestra un desfinanciamiento muy duro, y muchísimos productores no tienen cómo dar partida a la campaña 2022-2023, porque no han recibido los ingresos esperados antes de toda esta crisis. Es un colapso que ni siquiera habíamos visto con el tema de las uvas y el cianuro”, indicó el dirigente gremial.

De los resultados más importantes entregados por la encuesta, esta releva que “nueve de cada 10 productores de frutas tuvo pérdidas en la temporada anterior, debido a la convulsión logística interna y mundial”. Solo un 2 por ciento confirmó que no tuvo mayores complicaciones, mientras que un 7,2 por ciento señaló que desconocía aún si había pérdida o no, por falta de información”.

LOGÍSTICA Y COSTOS MANTIENEN PÉRDIDAS

Respecto a los motivos internos del mercado de la fruta para haber obtenido estos resultados, Jorge Valenzuela mencionó que “apenas un 19 por ciento de los fruteros dijo que no tuvo problemas de embarque en los terminales chilenos, y ese es un antecedente que debemos considerar para que la situación no vuelva a repetirse. Hubo dificultades para conseguir espacios en los barcos, cancelaron embarques a último minuto, no se cumplió con la entrega de contenedores, hubo que llevar fruta a los puertos del norte ante la falta de disponibilidad en Valparaíso y San Antonio, y muchos otros motivos que nos entregaron las empresas que respondieron la encuesta”.

De acuerdo a los datos manejados por la federación, la mitad de los productores tuvo entre un 30 y un 60 por ciento de pérdida de condición en su producción para ser vendida. Por ese motivo, representantes del gremio frutícola se han reunido con el Ministerio de Agricultura y parlamentarios, con el fin de avanzar en alguna ley que permita la prioridad de embarque para la importación y exportación de bienes perecibles en los momentos altos de la temporada.

Según lo recogido por el sondeo, el 60 por ciento de los productores tuvo un aumento de costos de trabajadores agrícolas entre un 20% y 30%. Además, un 65% de los fruticultores vio un incremento entre un 20% y un 40% en los costos de flete interno, y la mitad de los encuestados anotó un alza de entre un 30% y un 50% en el valor de insumos primarios como agroquímicos y fertilizantes.

El aumento en el costo de estos productos se explica “por la compra de productos en la divisa norteamericana. Hay productores que no recibieron sus liquidaciones por la pérdida de su fruta, especialmente de uva de mesa, arándanos, carozos y manzanas, y si juntas el hecho de que las deudas por compra de insumos subieron por el tema del dólar, nos encontramos en una situación crítica de liquidez”, acotó Jorge Valenzuela en el informe de la Federación de Productores de Frutas de Chile.

INCERTIDUMBRE DIFICULTA EL FINANCIAMIENTO

Al consultarle Fedefruta a los productores “si con los resultados de la temporada pasada temían un desfinanciamiento para dar comienzo a una nueva temporada”, el 90% aseguró que ese era el escenario más seguro. “Solo un 31% ha podido obtener algún capital de trabajo para la campaña que se avecina”, se expresa en el informe llevado a cabo por el gremio.

“Los consultados hablan de falta de información, que los actores de la cadena no pueden financiar por ellos mismos estar complicados, y que la banca está más reticente a otorgar créditos”, se agregó en el estudio del gremio frutícola. El dirigente del gremio concluyó que “con toda la incertidumbre del agua y la Constitución, los productores no tienen garantías para acceder a la banca y a los créditos. El fruticultor por el tema de la nueva Constitución no podrá financiarse, porque deberá duplicar sus garantías”.