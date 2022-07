SNA critica propuesta de plurinacionalidad, afirmando que acrecienta diferencias en el país

El gremio agrícola nacional llamó a la ciudadanía a informarse, en especial a quienes desempeñan la agricultura en el país, considerando que algunas de las propuestas afectan negativamente el desarrollo del rubro.

La propuesta de Nueva Carta Magna para Chile y su disposición de declararlo como un país plurinacional generaría diferenciaciones entre los distintos habitantes del territorio, al distinguir a las personas basándose en su etnia y separar a sus habitantes bajo la nacionalidad, de aprobarse el texto en el Plebiscito de salida.

Así lo dio a conocer el director de Sofo y segundo vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Gastón Caminondo, quien en conversación con diario La Tribuna afirmó que “respecto a cuánto pudiera afectar la propuesta de plurinacionalidad al sector agrícola, yo creo que esto va más allá del que se perjudique a un sector u otro, yo creo que esto perjudica al país en su conjunto”.

El dirigente gremial recalcó su opinión de que “esto sería muy malo, sería un retroceso de un par de siglos atrás, no se condice con los tiempos que vivimos hoy y no me cabe la menor de duda que al final terminaríamos lamentándolo”.

Indicó que “los ejemplos de países vecinos, como Bolivia, por ejemplo, nos demuestran que el verdadero alcance de este modelo no asegura que se reconozcan diferentes etnias ni nada por el estilo. Cuando se establece el reconocimiento de varias naciones dentro de un mismo país se pierde la unión del país, con una sola nación y una sola bandera”.

“PLURINACIONALIDAD DIVIDE LA POBLACIÓN”

El vocero de la SNA alertó que la propuesta constitucional arriesga “perder la identidad del país, y cuando se pierde todo eso no se sabe los alcances de lo que esas probables naciones van a querer después, qué camino tomarán. Luego, algunos economistas se extrañan de los niveles de incertidumbre que se han generado en el país. Todo este tipo de cosas, como la reforma tributaria y sus verdaderos alcances, entre un sinnúmero de cambios, nos llenan de incertidumbre, y al final del día no avanzamos en la dirección que debiéramos avanzar como un país unido, bajo una sola bandera, respetando a las diferentes etnias”.

El también director de Sofo mencionó la presencia “de muchos inmigrantes que han llegado al país, y eso es lo que vale realmente, la multiculturalidad, lo otro es un camino que nadie sabe dónde va a terminar. Si se quiere terminar con la discriminación, tenemos que entender que este tipo de cosas son absolutamente discriminatorias, hoy ya está escrito en la Constitución que habrá tribunales dependiendo de la etnia, lo que es malo, porque se comienza a discriminar y diferenciar frente a la ley”.

El dirigente de la SNA recalcó que “ante la ley, todo aquel que vive y nace en el país debe ser tratado de igual manera y no teniendo ciertos privilegios unos sobre otros dependiendo de su origen, eso no corresponde”.

Gastón Caminondo dijo también que “en la Macrozona Sur estamos más cerca que cualquier zona del país de tener prácticamente otra nación, es bien sabido por todos que el Estado de Derecho aquí no es lo mismo que en Santiago. En la Macrozona Sur sí tenemos problemas de falta de Estado de Derecho, ausencia de Estado y están prevaleciendo aquellos grupos terroristas y narcoterroristas”, indicó.

Dichos grupos, según el dirigente gremial, “pretenden tener un territorio absolutamente bajo su jurisdicción y poder hacer y deshacer a su antojo; y si además la Constitución permite la plurinacionalidad, no me cabe la menor duda de que se van a tomar de eso para poder seguir avanzando en esa dirección”.

REFLEXIONAR ANTE POSIBLE REFORMA CONSTITUCIONAL

Caminondo dijo a diario La Tribuna que “desde la SNA se ha estado haciendo una campaña, ‘Con los Pies en la Tierra’, para hacerle ver a la gente que las cosas hay que pensarlas bien, hay que leer y analizar bien lo que se está pidiendo”. En este sentido, llamó a “ver si realmente conviene dar un paso atrás, tal como implican muchos puntos de la Constitución que se está proponiendo. Hay que ser prudentes en esto. La gente tiene que estar informada, principalmente el sector agrícola, donde se están proponiendo medidas que son absoluta y totalmente negativas para el desarrollo agrícola nacional”.

Cabe señalar que el gremio del agro chileno ya se había referido, en una presentación, a sus reparos respecto a la propuesta de nuevo texto constitucional y los efectos que traería para el país y las actividades de los que representa. Respecto al concepto abordado por el vicepresidente de la SNA, declaró que “a través del concepto de plurinacionalidad, se le otorgan amplias prerrogativas a los miembros de pueblos originarios en materia territorial, de justicia, acceso a recursos naturales o bienes comunes naturales, con derechos ‘de propiedad’ sobre las aguas y territorios”.