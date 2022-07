Advierten que producción de alimentos en Biobío deberá perfeccionar sus procesos

La región del Biobío no ha experimentado problemas importantes en volumen de lluvias ni en capacidad de riego, lo que adelanta un panorama relajado en comparación a otras zonas del país.

El presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) de Biobío, Álvaro Ananías, explicó que los problemas relacionados a la inflación de productos transados a nivel internacional, las condiciones climáticas del país y los eventuales cambios en el uso de las aguas, disminuirían la producción de alimentos en Biobío, razón por la cual el foco deberá centrarse en el mayor volumen y calidad. En este sentido, el dirigente llamó a avanzar hacia la automatización de los procesos y a lograr los mayores rendimientos posibles.

Al ser consultado por diario La Tribuna, Ananías sostuvo que “existe mucho movimiento de productos entre regiones, como el trigo, que lo procesan más al norte y la avena al sur. Hay ciertos productos que dependen mucho de ciclos de precios. Se visualiza menos producción futura porque el encarecimiento de precios de los fertilizantes por la guerra (en Ucrania) hará que se utilicen menos y por tanto se obtengan menores rendimientos productivos”.

Respecto a las exportaciones de fruta desde la región, advirtió que éstas “dependen hoy de los precios internacionales. En agricultura hoy puedes manejar costos y trabajar la eficiencia, pero los precios de la fruta son un dato fijo para nosotros”.

MEJORES RENDIMIENTOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN

Álvaro Ananías agregó que “lo que es claro también, es que dado este escenario, queda muy poco espacio para huertos que no sean altamente productivos, por lo que se debe avanzar hacia mayor automatización y rendimiento”. Con estos avances “la producción en kilos por unidad productiva (podrá ser) más alta y (podrá) palear de mejor forma la volatilidad de los precios internacionales y esta alza impresionante en los precios de fertilizantes”, adelantó.

En opinión del dirigente de la Cámara de la Producción y del Comercio, los factores que inciden en la producción de alimentos en la región “también se combinan con una cadena logística aún dañada internacionalmente y que no se recupera a la forma de operar que tenía antes de la pandemia”.

De hecho, el vocero gremial destacó la situación en la que se encuentra la región. “En el Biobío hemos sido afortunados en aún no tener problemas importantes de volumen de lluvias y de capacidad de riego”. Respecto a las condiciones ambientales, agregó que el “clima ha favorecido el desarrollo de la agroindustria y nos ha permitido tener cierta tranquilidad futura. El problema viene a ser hoy más del tipo contingente con el nuevo tratamiento legal que se le quiere dar a las aguas para riego”.

El presidente de la CPC de Biobío declaró que “si esto llega a aprobarse impactará negativamente el desarrollo de nuestra industria agrícola, aun cuando estemos más favorecidos con la disponibilidad de agua. Esto es muy lamentable, porque como región nos estaríamos perdiendo una gran oportunidad de crecimiento”, finalizó.

ALZA DE PRECIOS

Un planteamiento sobre el tema también se expuso desde Chilealimentos, entidad privada de carácter gremial que reúne y representa a empresas de alimentos elaborados y compañías de maquinaria, además de equipos y de servicios relacionados con el procesamiento de los alimentos. Su objetivo es promover el desarrollo y protección de las actividades comunes a sus asociados y la defensa de sus intereses en Chile o en el extranjero.

Su presidente, Gonzalo Bachelet, explicó a diario La Tribuna que “los factores externos que más afectan a Chile, al ser un gran importador de alimentos, es que han subido sus precios de manera sostenida, además del valor del dólar, que también ha tenido un alza importante”.

Respecto al envío de alimentos procesados desde el extranjero a Chile, el dirigente gremial nacional dijo que el desbalance mundial en materia logística “es un tema grande para lo cual no se ve una solución. De hecho, nos han dicho que se vienen nuevas alzas internacionales en la materia y a niveles increíbles, para lo cual no se ve solución”. Sin embargo, “el tipo de cambio como elemento ya está internalizado en los mercados, por lo que podría haber un afloje en eso, porque esa alza ya se produjo; pero los problemas del agua que se dan a nivel mundial tampoco permiten pensar en una baja internacional en el precio de los alimentos por ahora”, dijo Gonzalo Bachelet. Los factores más relevantes en la actualidad para el precio de los alimentos, según el vocero de Chilealimentos, “son los precios internacionales más altos, fletes más elevados y el tipo de cambio que se ha estabilizado en un precio, pero los valores del mercado y de los fletes no pareciera que fueran a bajar en el corto plazo. Lo mismo con los agroinsumos, que se mantendrían en un valor alto y sin señales de que fueran a bajar, a menos que haya una contracción en la demanda a nivel internacional”, concluyó.