“Mi Plaza Granel”: El nuevo emprendimiento familiar y saludable que cautiva con sabores y calidez

La aventura de Carolina y Roberto comenzó hace más de 20 años. Ambos oriundos de Los Ángeles, estudiaron en Concepción Diseño y Publicidad respectivamente. No solo se enamoraron en la capital penquista, sino que después de culminar sus estudios decidieron volver a su ciudad natal para comenzar aquí una vida juntos.

19 años de matrimonio, 4 hijos, cambios de trabajo y duras pruebas, son un rápido resumen de esta pareja que hoy protagoniza un novedoso emprendimiento que está marcado por su propia historia.

“Siempre hemos procurado llevar una vida consciente con nuestro entorno. Reciclamos, recuperamos y reutilizamos lo que más podemos. Nuestros hijos han crecido bajo este estilo de vida. Cuando las 2 mayores mayores decidieron optar por una vida vegetariana nos vino un nuevo desafío como padres, y quizás allí está la génesis de Mi Plaza Granel”, detalló Carolina Pincheira, diseñadora y profesora, y ahora además emprendedora.

Y es que estos padres profundizaron en alimentación saludable de manera de respetar la decisión de Isabella (18) y Violeta (17), pero al mismo tiempo no descuidar su correcta nutrición. Reemplazar las necesarias proteínas y encontrar alimentos sabrosos y sanos, no fue tarea fácil.

El empujón de la pandemia

La llegada del Covid en el mundo entero, vino a remover también la vida de esta pareja angelina. Carolina quedó sin trabajo y Roberto recién había encontrado uno después de él haber perdido el suyo, por lo que los ingresos bajaron rotundamente. “Fue difícil este periodo. Mi trabajo no era estable, no era lo que yo había estudiado ni menos lo que me movía en la vida. Agradezco ese empleo, pero no estaba feliz, y fue allí cuando nos proyectamos con la Caro para armar un negocio que nos permitiera reunir independencia, motivación y tiempo para nuestros hijos”, explica Roberto Ellis, diseñador gráfico de profesión y ahora la cara visible de Mi Plaza Granel.

Fue así como entonces, en medio del encierro de la pandemia y con la misión de resistir en este periodo, el proyecto comenzó a decretarse, desearse y definirse.

Hurgando en la propia historia

¿Qué negocio podrían tener? Fue la primera decisión que había que tomar. Nada mejor para eso que reconocerse como familia, así que alimentación saludable fue su apuesta. “Nos dimos cuenta de que era un nicho poco abordado en Los Ángeles a nivel más profundo. Conocíamos harto de esto, por nuestro estilo de vida, pero cuando comenzamos a investigar nos dimos cuenta de un mundo enorme de opciones de alimentos, llenos de bondades y con una variedad tremenda para quienes, como nosotros, apostamos por tener la salud como una de nuestras prioridades”, detalla Roberto.

El universo, a través de la pandemia y un nuevo trabajo de Carolina (como profesora), les dio el respaldo para atreverse a concretar Mi Plaza Granel. Fue poco más de un año de preparación. Papales, construcción y decoración del espacio, búsqueda de proveedores de calidad y una apuesta por los gustos de los angelinos, fue parte de estos 14 meses de gestación del negocio.

Apertura, y la magia comienza.

El 14 de febrero, como signo del amor a su familia que mueve a esta pareja y ahora amor por este este nuevo “hijo” (como le llama Roberto), abrió por primera vez “Mi Plaza Granel”, ubicado frente a la plaza Pinto por calle San Martín. Durante este poco más de 1 mes de puesta en marcha, este emprendimiento ya cautiva a sus clientes.

“Al principio entran por curiosidad, luego pasan preguntando y llevan algunas cosas como prueba. Nos dicen que estar en el local les trae paz. Se entusiasman, llevan productos y sobre todo vuelven, y eso nos tiene muy contentos”, relata Carolina.

En este local, que cautiva a grandes y chicos, se pueden probar los productos y comprar la cantidad justa que se necesita, de ahí su nombre a “granel”. Además, por su concepto sustentable, no se utiliza plástico por lo que la entrega del producto es en papel, pero también el cliente puede llevar su propio envase.

Entre su variada oferta destacan distintos tipos de harina como la de avellana, de arroz, centeno, integral, entre otras. Las legumbres también son parte de los productos entre las que resaltan lentejas, lentejas rojas y garbanzos.

Otra apetecida opción son los frutos secos como semillas de zapallo, distintos tipos de pasas, los sabrosos cramberries y gojis, como también carne de soya y castañas de caju, por mencionar solo algunos.

Para quienes gustar de cocinar las especias finas y variadas completan este espacio que además es atendido por el propio Roberto, quien comenta que sus hijos también colaboran con distintas labores. Isabella, Violeta, Roberto hijo (14), y Rocío (11) decoran, atienden y colaboran con mantener Mi Plaza Granel como un espacio que huele, sabe y respira amor y salud.

Destacados:

– Poco más de 1 mes lleva abierto “Mi Plaza Granel”.

– 4 hijos son la motivación de Carolina y Roberto, sus dueños.

– @miplazagranel es el nombre para buscarlos en sus redes sociales.