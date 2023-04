Este viernes, sábado y domingo se conmemora mundialmente la Semana Santa, fecha en que según la historia, Jesús fue arrestado, llevado a la crucifixión y finalmente resucita de los muertos, entregando redención al mundo.

En palabras del Padre Gustavo Valencia de Los Ángeles, manifestó en esta fecha de recogimiento, el significado que tiene para la iglesia el consumo de carne de pescados, mariscos y carnes rojas.

En primer lugar, el Padre Gustavo dijo que “Hoy jueves celebramos como iglesia la institución de la Eucaristía y también, como uno de los símbolos que existen en la misa, está el lavado de pies, donde el Señor nos llama a ser servidores y no servidos “Vine a servir y no a ser servido”, dice el Señor”, explicó el Padre.

Asimismo, la autoridad religiosa angelina dijo que “Mañana vivimos este momento de tranquilidad por la muerte de Jesucristo. Una de las cosas a las que nos ha llamado la tradición y el Código de Derecho Canónico, es que para ciertos momentos de la iglesia necesitamos el ayuno, que es la mortificación”.

“El ayuno está llamado a personas menores de 60 años, y la abstinencia de consumir carne, que es para todos, entendiendo que es un lujo, por lo que se llama a evitar este alimento en este momento fúnebre. Sin embargo, el no comer carne no significa comer pescados y mariscos, que para muchas personas hoy sería oneroso, ya que están muy caros los productos. Si alguno quiere, lo puede hacer, pero el llamado es a evitar el consumo de carne como alimento lujoso, por lo que se aconseja comer verduras, legumbres, huevos, y otras cosas como esas, y mantener el clima del ayuno durante el día”, explicó el sacerdote.

Respecto a los sacrificios propuestos para esta fecha de recogimiento, el clérigo mencionó que “Cabe destacar que para el Señor, el ayuno más grato para el Señor es nuestra conversión, es decir, no sacamos nada con no comer nada durante el día si no somos capaces de pedir perdón o dar el perdón, estar enojado con nuestro hermano, en ese caso, el ayuno más importante es acercarnos y pedir el perdón”.

Junto con exponer lo que dice la iglesia sobre la comida de estos días, el Padre Gustavo invita a la población a “que este Viernes Santo podamos reflexionar sobre nuestra vida y nuestro proceso de conversión. Este sábado, en la Misa de Gloria, que es la Misa de Resurrección, donde todos nos alegramos porque Cristo ha resucitado. Nosotros seguimos a un Dios vivo y Él es el primero de todos”, cerró.