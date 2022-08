Autoridades llaman al autocuidado por fin de semana largo

El año 2019, hubo en la Región tres personas fallecidas durante el Fin de Semana Largo por la Asunción de la Virgen, 91 lesionados y 126 siniestros viales. Como una forma de evitar que hechos como estos se repitan, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, junto al Coordinador Regional de Seguridad Pública realizaron un llamado a la precaución y el autocuidado.

La Seremi Claudia García Lima, informó que “durante esta semana se han realizado controles a buses interurbanos y rurales y se seguirá trabajando por parte del equipo de fiscalización en los distintos puntos viales y terminales de buses de la Región, tal como se hace todos los fines de semana largo del año”.

La autoridad regional de Transportes, reiteró la importancia del autocuidado y seguridad en días especiales como los que tenemos este fin de semana. Al respecto, señaló que “se debe mantener el máximo de atención en la conducción, se debe revisar las condiciones técnicas del vehículo y debe planificar su viaje con tiempo, para así evitar puntos de congestión y demoras innecesarias y respetar las señales y las leyes del tránsito”.

El Coordinador de Seguridad Pública del Biobío, Felipe Rodríguez manifestó que “hacemos un llamado a todas las personas que decidieron viajar este fin de semana largo a que lo hagan tomando todas las medidas preventivas y de autocuidado, en lo posible dejar la casa encargada con alguien de confianza; llevar solo lo necesario para el viaje, y denunciar en los canales oficiales cualquier hecho constitutivo de delito.”

La Seremi García Lima, finalmente, recordó la importancia de pasar las llaves y no manejar si ha ingerido alcohol; además reiteró que está vigente la Ley NO Chat, por lo que todos los conductores deben respetar esta normativa y de esta forma evitar siniestros de tránsito y en lo posible no incrementar las cifras de lesionados y fallecidos en la región por siniestros viales.