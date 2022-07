Revisa algunas series y documentales chilenos para disfrutar en casa mientras llueve

Our Great National Parks

En la docuserie “Our Great National Parks” o “Nuestros Grandiosos Parques Nacionales”, en español, solo un país cuenta con un capítulo 100% dedicado a sus parques nacionales y ese es Chile. Así es como el segundo capítulo de esta serie conducida por el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamado “Patagonia chilena”, se destacan 24 parques nacionales de Chile como Torres del Paine, Parque Patagonia, Cerro Castillo y Conguillío, entre otros. Flora y fauna de guanacos, pumas, cóndores, pudúes, gatos huiñas, entre otros invitan al mundo entero a venir a explorar los increíbles parques nacionales chilenos.

– Duración: 54 minutos (capítulo 2)

– Dónde ver: Netflix

Ríos de Chile

Otra serie o documental imperdible, si quieres disfrutar de las maravillas de Chile durante el invierno, es la web serie Ríos de Chile que recientemente lanzó Chile Travel.

A través de sus cinco capítulos actualmente emitidos, los kayakistas Pedro Astorga y Aniol Serrasoles muestran su paso por ríos como el Baker, Futaleufú, Puelo, Cochamó y Curacalco. Si lo tuyo es la aventura y los deportes extremos te recomendamos a ojos cerrados esta serie.

● Duración: 32 minutos en total

• Dónde ver: Youtube

Patagonia: Life on the Edge of the World

Aunque todavía no se estrena, la cadena internacional de noticias CNN lanzará en pleno invierno, este 10 de julio a las 21:00 horas de Chile, el documental “Patagonia: Life on the Edge of the World”, que muestra los paisajes y la vida silvestre de la Patagonia.

Conducida por el reconocido actor chileno radicado en Estados Unidos, Pedro Pascal, adorado por sus actuaciones en franquicias como Star Wars y The Game of Thrones, esta serie promete mostrar lugares a donde nunca antes había llegado una cámara.

● Dónde ver: CNN

La Cordillera de los Sueños

La Cordillera de los Sueños es un documental chileno-francés dirigido por el talentoso creativo chileno Patricio Guzmán que fue premiada en el Festival de Cannes como mejor película y en los Goya como mejor película iberoamericana. A través de la narración profunda y pausada de Guzmán verás los maravillosos paisajes que ofrece la Cordillera de Los Andres, junto con el testimonio de artistas chilenos que sufrieron a causa de la dictadura militar.

• Duración: 1 hora y 25 minutos

• Dónde ver: Ondamedia