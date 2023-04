Capacitan a funcionarios del Hospital de Los Ángeles en la nueva ley TEA

La nueva Ley TEA, en Chile tiene como objetivo asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista (TEA), eliminando cualquier forma de discriminación, incluso en el trato de la atención en salud.

Ante este nuevo escenario, profesionales del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, organizaron un seminario que estuvo a cargo de la enfermera Vania Freire, profesional que cuenta con una formación especializada en el Trastorno del Aspecto Autista, y que ha podido diseñar distintas asesorías enfocadas en los sistemas de Urgencia y en la atención clínica hospitalaria de pacientes TEA.

La profesional que en la actualidad se desempeña en un servicio de Emergencia, detalló que “estuvimos entregando herramientas al equipo de salud mental para que puedan acompañar a los niños, niñas, adolescentes y personas adultas en todos los procesos asociados, ya sea una atención ambulatoria o con el resto de los servicios clínicos para una hospitalización de los pacientes con esta condición”.

Por su parte la doctora Gloria Reyes, jefa del Centro de Costo de Psiquiatría se mostró contenta con la actividad, y subrayó que “estamos centrados en los buenos tratos para nuestros usuarios y para nuestros equipos, puesto que el objetivo es formar a los profesionales en el acceso de los pacientes TEA a otras unidades del resto de los servicios del hospital”. La facultativa profundizó que, “esta es la piedra inicial para poder construir un sistema más inclusivo de atención a nivel de todo el Complejo Asistencial, para con el tiempo ir generando estrategias de comunicación con el resto de las unidades”.

Finalmente Freire hizo ver que si bien “en la actualidad no existe una cifra oficial de pacientes, se ha comprendido que es un problema de salud pública, entendemos que es una necesidad que no ha sido satisfecha, y que hay contenidos que no se capacitan, y en ese aspecto el seminario viene a establecer una cancha pareja en los conocimientos teóricos, para así poder entregar herramientas y que se tomen decisiones oportunas con un criterio profesional adecuado”.

Cabe destacar que la capacitación se centró en la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes de los pacientes en relación a las acciones vinculadas a su atención de salud, particularmente en el ámbito de la salud mental.