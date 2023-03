En el Día Mundial de la Tuberculosis, el Ministerio de Salud conmemoró el 50° aniversario del Programa Nacional de Tuberculosis, estrategia alcance nacional, con cobertura universal y completamente gratuita para todos quienes lo necesiten, independiente de su sistema de aseguramiento.

Durante la ceremonia, la ministra Ximena Aguilera afirmó que «la tuberculosis también nos enseña que la única forma de enfrentar adecuadamente los problemas es con cobertura universal de salud, y eso es lo que de alguna forma implementó el Programa Nacional de Tuberculosis, una enfermedad que tiene una garantía antes que existieran las garantías, dada por el código sanitario», quien destacó que «todas las personas tienen acceso tratamiento de forma gratuita financiado con cargo al fisco y ese es el ejemplo de lo que uno quisiera tener en cualquier programa de salud».

No obstante, la máxima autoridad sanitaria reflexionó que «a pesar de toda de la satisfacción que podemos tener de todos estos años y que hemos avanzado en tuberculosis, no podemos olvidarnos de que tenemos grupos sociales que siguen teniendo un riesgo muy alto y que las condiciones de habitabilidad, las políticas sociales de vivienda, todo eso influye en que sigamos teniendo o incluso podamos aumentar el riesgo de transmisión de la tuberculosis», remarcando en que es «situación que no debemos dejar de lado».

En tanto, el representante de OPS/OMS en Chile, Luis Leanes, recalcó que a través del Programa Nacional de Tuberculosis el Ministerio de Salud «puso al alcance de todos los servicios de salud y de todos los chilenos, todas las herramientas y procedimientos que tienen que darse para seguir avanzando en esta enfermedad», y añadió que «este año el director de la OMS llamó al escalamiento de las acciones, en una iniciativa en la cual se trata de poner al alcance de todos el acceso a las nuevas tecnología que existen».

Mientras que Nadia Escobar, jefa del Programa Nacional de Tuberculosis del Minsal, recordó que «hace casi treinta años, la Organización Mundial de la Salud declaró la tuberculosis como una emergencia sanitaria global, y a pesar de los esfuerzos de los países, hoy la tuberculosis todavía es la enfermedad infecciosa que causa más muertes a nivel mundial. La tarea, por lo tanto, de los programas nacionales de tuberculosis de todas las regiones del mundo está más vigente que nunca».

Durante la ceremonia, el ministerio de Salud reconoció la invaluable contribución a la salud pública del país que realizó el Dr. Álvaro Yáñez del Villar, primer director del Programa Nacional de Tuberculosis.

El Dr. Yáñez afirmó que «el programa de control de tuberculosis es un éxito, rara vez es mencionado como éxito, la tuberculosis nunca mete mucho ruido, y es un éxito exclusivo de la salud pública, nos sentimos orgullosos de que así sea y la enfermedad es un paradigma de muchas cosas que se pueden hacer en este campo».

Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, con el propósito de sensibilizar sobre las consecuencias de esta enfermedad y el impacto en la salud, en lo social y en lo económico, además el 24 de marzo de 1882 el Dr. Robert Koch anunció el descubrimiento del agente causante de la tuberculosis, abriendo el camino hacia el diagnóstico, tratamiento y la cura de esta enfermedad.

La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más letales, en el mundo, cada día, cerca de 4 mil 400 personas pierden la vida y cerca de 30 mil enferman de este problema de salud, prevenible y curable.

Los esfuerzos mundiales para combatir la tuberculosis han salvado aproximadamente 74 millones de vidas desde el año 2000. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 y las desigualdades socioeconómicas, han revertido años de progreso en la lucha contra la tuberculosis.

Chile recibe donación de medicamentos contra la tuberculosis por parte de Brasil

Durante este día, la embajada de Brasil en Chile realizó una ceremonia de agradecimiento y entrega simbólica de medicamentos contra la tuberculosis, la que se concretó el 9 de febrero y consistió en 280 mil comprimidos de isoniazida; más de 148 mil comprimidos de dosis combinada de rifampicina, isoniazida, etambutol y pirazinamida; y más de 160 mil comprimidos de dosis combinada de rifampicina e isoniazida.

La ministra Aguilera dijo que «es una feliz coincidencia que podamos hacer esta ceremonia de agradecimiento al gobierno de Brasil por la ayuda humanitaria que nos ha prestado una vez más en un símbolo del compromiso que hay entre ambos países y de la amistad que tenemos por décadas, y especialmente que yo he visto el área de la cooperación de salud».

En tanto, el embajador de Brasil en Chile, Paulo Soares, expresó que «a fines de 2022 cuando la embajada recibió la solicitud de donación de medicamentos por parte del gobierno de Chile, todos los esfuerzos fueron realizados involucrando distintos ministerios para la oferta de medicamentos, así en febrero de 2023 fueron enviados tres tipos de medicamentos».

Reunión con Unitaid

En el Día Mundial de la Tuberculosis, la ministra Ximena Aguilera sostuvo una reunión de coordinación con la presidenta del consejo de administración de UNITAID, Marisol Touraine, agencia de salud global organizada por la OMS.

Chile es fundador de la instancia que tiene como objetivo la búsqueda de soluciones innovadoras para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades de manera más rápida, económica y efectiva en países de ingresos bajos y medianos, y que realiza acciones como financiar iniciativas para abordar las principales enfermedades como el la tuberculosis, el VIH/SIDA y la malaria, así como las coinfecciones y comorbilidades del VIH, el cáncer de cuello uterino y la hepatitis C, y áreas transversales, como el control de la fiebre.