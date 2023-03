Realizan el primer procuramiento de piel en abdominoplastía de donante vivo en un establecimiento público

Una serie de siniestros que arrasaron con miles de hectáreas de bosque y de vegetación durante este verano en la zona centro sur del país dejaron también marcas profundas en decenas de personas que resultaron afectadas por el fuego, tras sufrir grandes quemaduras en el marco del combate de la emergencia, o resguardando sus pertenencias.

Lo anterior generó un llamado desde el nivel central a los establecimientos de salud del país, para contar con donantes de piel y concretar la extracción del tejido, solicitud a la cual el Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz” respondió de manera rápida y favorable, convirtiéndose en el primer centro público en procurar tejido desde abdominoplastía de un donante vivo.

Así lo explicó Daniela Cid, enfermera coordinadora de la Unidad de Procuramiento de Órganos y Tejidos del CAVRR, quien detalló que “pudimos ofertar ante esta solicitud, y comenzar nuestro programa pronto. Recibimos a los profesionales del Minsal para revisar los protocolos, y el área de Calidad finalmente dio el pase para el procedimiento que se desarrolló sin inconvenientes”.

Luego de recibir el visto bueno del Ministerio, se buscó a través de lista de espera a una paciente del programa denominado “Guatita de Delantal”, quien esperaba por una abdominoplastía, y accedió de forma altruista a donar la piel sobrante tras la cirugía que se desarrolló sin contratiempos la mañana de este jueves, como señaló el doctor Javier Torres, cirujano plástico del CAVRR.

El especialista celebró “la capacidad técnica para partir como lo estamos haciendo, pero nunca imaginé que íbamos a ser el primer hospital público en comenzar con procuramiento de piel en paciente vivos, no me lo imaginaba, estoy muy contento y es realmente un hito, un logro para nuestro hospital tener la capacidad y las Unidades ya preparadas como para decir que en cualquier momento podemos partir”.

Por su parte René Lopetegui, director del Complejo Asistencial Angelino, agradeció a todos los funcionarios y funcionarias que hicieron posible la concreción del procedimiento, y subrayó que “para nuestro hospital y para los centros de salud pública del país este es un hito, ya que a través de este procuramiento de tejido no solo se mejora la salud de las personas, si no también se mejora su calidad de vida”.

Cabe mencionar que el tejido procurado fue derivado, con todos los cuidados necesarios, vía área al banco nacional de piel. Posterior a su recepción, será sometido a diversos procesos, y luego de 25 días podrá ser utilizado para cirugías de gran quemado, vale decir, en personas que cuenten con el 20 % por ciento de su cuerpo -o más- con lesiones por fuego, químicos o frío.

