Paula Daza: “Tenemos que estar preparados para futuras pandemias”

La lucha contra el coronavirus dentro de cada uno de los países afectados estuvo encabezada por diversos rostros. En el caso de Chile, la llegada de esta enfermedad debió ser afrontada por el Ministerio de Salud y las diversas autoridades que lo componían, entre ellas la ex subsecretaria de Salud Pública Paula Daza.

A tres años del comienzo de esta, aparentemente, interminable pandemia, el equipo de prensa de diario La Tribuna tomó contacto con la ex autoridad, quien actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.

RETOMANDO CONFIANZAS

Daza comenzó detallando desde su perspectiva lo que fue el proceso vivido en estos últimos tres años. “Esta pandemia ha sido la más grande y dura que ha tenido Chile y el mundo en los últimos 100 años, no hay otro impacto que haya producido tantos problemas de salud en tantas partes del mundo. El impacto no fue solamente en materia de salud, sino que también se evidenció de manera social, económica y laboral”, aseveró.

“Cuando uno mira para atrás y evalúa, creo que Chile, en su conjunto, actuó de una manera muy positiva. Esto lo digo, a raíz de que cuando llegó el coronavirus estábamos en un periodo de mucha desconfianza en las autoridades por parte de la ciudadanía producto de lo que aconteció desde el 18 de octubre. Dentro de ese ambiente social tuvimos que tomar las medidas necesarias con el objetivo de contener la pandemia”, agregó.

Medidas las cuales, según explicó la entrevistada, fueron evaluadas con anticipación. Esto producto de que la expansión del Covid-19 comenzó meses antes de su llegada al país, lo que permitió preparar una respuesta frente a la inminente llegada. No obstante, a pesar de la toma de acciones, aún existían áreas que debían ser mejoradas.

“A pesar de esto existían debilidades, desde el punto de vista de camas críticas, de redes de información y de personal capacitado. Así que usamos todos los recursos, tantos públicos como privados, para tomar una serie de medidas que permitieran fortalecer los temas más débiles (…) Fue un periodo muy duro y difícil, donde hubo que tomar decisiones que produjeron un impacto en la población, pero que después, afortunadamente, con la llegada de las vacunas el país completo respondió de manera positiva”, afirmó Daza.

En ese sentido, la ex autoridad reconoce que fue relevante el establecimiento de acuerdos precoces que permitieran asegurar un abastecimiento oportuno de vacunas.

Asimismo, recalcó que: “Durante un periodo tuvimos coberturas de vacunación que fueron las mejores del mundo. Chile destacó por estar en los primeros lugares de coberturas de vacunación y, por lo mismo, nos sentíamos muy orgullosos. Desgraciadamente esa cobertura de vacunación hoy está lejos de ser buena, estamos con coberturas muy bajas, lo que es muy preocupante”.

MIRADAS A FUTURO

Al ser consultada por algún aprendizaje que se pueda rescatar de la experiencia pandémica que ha experimentado el país, Daza señaló que “lo primero que se puede aprender es que frente a estas crisis sanitarias tenemos que estar preparados fortaleciendo la salud pública, ya sea las secretarías regionales ministeriales de salud, los profesionales, la infraestructura, la tecnología y, por supuesto, el recurso humano”.

“Tenemos que estar preparados para futuras pandemias (…) Tenemos que mirar para adelante, ya que no sabemos cómo ni cuándo pueden llegar infecciones virales o bacterianas, frente a las cuales debemos tener un sistema de vigilancia fortalecido”, añadió la entrevistada.

Finalmente, la ex subsecretaria de Salud Pública no dejó pasar la oportunidad de dejar un mensaje a la ciudadanía: “Actualmente estamos bien, pero las personas sienten que el virus ya no existe, lo que no es así. Aún se registra una circulación viral alta, producto de que no todos se han vacunado. Es importante señalar que la vacuna no tiene una duración más allá de seis meses, entonces en la medida que se nos olvide mantenernos con el calendario al día podemos tener aumentos de brotes durante el invierno. Hay que prepararnos en los periodos buenos”.

