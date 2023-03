Las cifras de obesidad en Chile son alarmantes y cada día parecen ir en aumento. Actualmente, el 74,2% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Además, las personas que viven en esta situación deben lidiar no solamente con dolencias físicas y médicas, sino que también con el estigma y la discriminación que muchas veces se produce en sus lugares de trabajo o entorno.

Entonces, ¿cómo enfrentar esta situación? ¿Basta con seguir solamente insistiendo en planes de promoción y prevención?

Sobre estas temáticas, y en el contexto del Día Mundial de la Obesidad que se conmemora el 4 de marzo, diario La Tribuna conversó con el doctor Jaime González Paredes, especialista en obesidad del Hospital de Los Ángeles y del Hospital Clínico del Sur.

SE REQUIERE TRATAMIENTO

“Las cifras son preocupantes. Tenemos en Chile solamente de cada cuatro personas, una viviendo con un peso normal. El 74,2% de la población chilena está o con sobrepeso o de frentón con algún grado de obesidad”, alertó González, añadiendo que estas cifras sitúan a Chile en el tercer lugar dentro de los países de la OCDE.

Respecto a la terminología utilizada, el médico indicó que existían los casos de personas con sobrepeso, con obesidad o aquellos con la sigla PVO, que significa “persona que vive con obesidad”. Esto último, explicó, dice relación con “empezar a acoger a la persona y asumir que la obesidad es una enfermedad que requiere tratamiento especializado”.

Sobre las cifras, es un hecho que el sobrepeso y la obesidad son epidemia en Chile. Del 74,2%, el 40,2% presenta sobrepeso, el 31,4% tiene obesidad, y el 3,4% son PVO, según la última encuesta nacional de Salud.

En cuanto a las acciones referidas para prevenir la obesidad y promover acciones de vida saludable, Jaime González aseveró que se había dicho y hecho bastante en el tiempo. No obstante, advirtió que lo que faltaba era avanzar en el tratamiento propiamente tal de quienes padecen sobrepeso.

“Hay una tercera etapa que es el tratamiento, y eso es lo que nos falta. Hay que tratar y seguir al paciente, y eso es lo que hoy está al debe y que debemos cambiar con políticas públicas de salud, con el Estado trabajando en eso, como trabaja por las personas que tienen hipertensión y se compran los remedios a nivel país, o como se tiene disponible diálisis para personas que tienen una enfermedad renal crónica en etapa muy avanzada”.

DECLARAR OBESIDAD COMO ENFERMEDAD CRÓNICA

En este sentido, el doctor Jaime González se refirió a la urgente necesidad que la obesidad pueda cambiar su categoría médica, pasando a ser denominada como enfermedad crónica, lo que permitiría un trato distinto.

“Creemos que decirle a una enfermedad crónica que lo es, nos va a generar la realidad de actuar en consecuencia. También le pone la exigencia al mundo político de actuar en consecuencia. Si el Estado declara a la obesidad como una enfermedad crónica, no podrá decirnos más que no hay tratamiento o que hay que ir a comprar lo que falte para una persona que no tenga los recursos para poder tratarse”.

Por lo anterior, el especialista enfatizó que “necesitamos que se haga esa sencilla tarea, que sigue a algo que ya presentamos con el equipo, que es un proyecto de ley por vía parlamentaria para que esto tome forma y se transforme en un conjunto de medidas normadas, legisladas y ordenadas, para que una persona que vive con obesidad pueda ingresar a un tratamiento farmacológico o quirúrgico si lo necesita, o las dos cosas si es menester”.

PROFESIONALES Y PACIENTES PREOCUPADOS

El doctor Jaime González Paredes es parte del equipo “Pandemia de la Obesidad en Chile: prevenir, diagnosticar y tratar”, que está conformado por asociaciones de médicos y de pacientes que buscan que la obesidad sea declarada una enfermedad crónica.

El objetivo es solicitar establecer como asunto de interés nacional la pandemia de la obesidad y abordarla como una enfermedad crónica, cuya prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento es prioritario en Chile. Asimismo, buscan implementar a la brevedad una Política Nacional de la Prevención de la Obesidad, que pueda:

– Generar y ejecutar estrategias para la educación y el manejo de esta enfermedad, que contemple un diagnóstico oportuno, integral y el acceso a los tratamientos efectivos, sean terapéuticos, farmacológicos o quirúrgicos según la condición de la “persona que vive con obesidad”, individualizado durante todo su ciclo vital.

– Concretar acciones destinadas a su prevención, asegurar también políticas públicas de abordaje de los enfermos a tratamientos multidisciplinarios e integrales, sustentables en el tiempo de orden psíquico y físico. Esto, ideando un sistema de salud especializado en obesidad, que contemple un horario protegido para el equipo multidisciplinario de profesionales tratantes que permita un seguimiento del paciente y su familia durante todo el ciclo vital, fiel al compromiso y directrices de la atención primaria en salud.

En este sentido, los especialistas en el área señalan que visualizar la pandemia de la obesidad como una enfermedad crónica liberaría la carga de tratamientos mentales y físicos de otras enfermedades, “optimizando los escasos recursos en Salud en Chile”.