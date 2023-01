La falta de recursos para financiar un tratamiento marca un problema a la hora de cuidar la salud mental

Mental health and disorder illustration

La salud mental es una temática que nunca deja de ser relevante entre la sociedad, más aun considerando el impacto que tuvo en el bienestar de las personas el confinamiento durante el periodo más álgido de la pandemia. Por lo mismo, existen estudios que abordan este tópico en busca de entregar una visión general del panorama de salud mental dentro de países como Chile.

Este año la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica publicaron un estudio, catalogado como inédito en el país, acerca del nivel de acceso, satisfacción y percepción de la efectividad de los tratamientos de salud mental en los chilenos, denominado Termómetro de la Salud Mental en Chile Achs-UC.

En ese contexto diario La Tribuna se contactó con Antonia Errázuriz, académica del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica e investigadora, quien destacó la importancia de haber obtenido resultados en materia de salud mental.

“Este estudio fue una iniciativa público privada, donde la Asociación Chilena de Seguridad buscó un colaborador, en este caso la Universidad Católica, para poder contribuir a la sociedad en momentos de pandemia con datos acerca de cómo se encontraba la población, ya que no estaban disponibles históricamente (…) Fue una iniciativa conjunta con el fin de generar una radiografía de la población chilena”, enfatizó la entrevistada.

A su vez, Errázuriz manifestó que esta investigación cimentó las bases para seguir realizando estudios en el futuro: “Los instrumentos que utilizamos están validados, pero no hay datos poblacionales para Chile pre pandemia, por lo que se hace difícil generar una comparación (…) Le daremos continuidad a este estudio durante los próximos dos años, lo que nos va a permitir ver la trayectoria de las personas en pandemia”.

Por otra parte, la académica resaltó parte de los resultados del estudio que permitió catalogar, en parte, que la atención en salud en Chile es percibida como buena. “Estos resultados aportan, además de información acerca del uso de servicios psicológicos y psiquiátricos, a ver la evaluación que hace la población del servicio recibido. La evaluación, en términos generales, es bastante positiva, a la vez que las personas consideran que su bienestar emocional se ve mejorado al recibir algún tipo de atención. Esto apoya la idea de que los servicios llegan a la gente y que la gente al usarlos mejora su calidad de vida”, aseguró.

RESULTADOS MÁS RELEVANTES

De acuerdo con el Termómetro de la Salud Mental en Chile Achs-Uc cerca del 40 % de los entrevistados dijo haber consultado algún profesional de salud mental a lo largo de su vida. Llamando la atención de los investigadores que la proporción de mujeres que consultó fue más alta que la de hombres.

Otra de las aristas consultadas por el estudio fue la razón por la que quienes sintieron necesidad de consultar no lo hicieron. Destacando en primer lugar que el 50,3 % decidió enfrentar el problema sin ayuda, mientras que el 48,8 % manifestó carecer de financiamiento. Un punto de especial importancia a la hora de analizar el cuidado de la salud mental entre los chilenos.

Por otra parte, quienes sí estuvieron en tratamiento durante los últimos doce meses fueron consultados para medir su nivel de satisfacción y estado emocional posterior a una consulta psicológica o psiquiátrica. En ese sentido, los resultados fueron positivos: El 75 % dijo sentirse ‘bastante satisfecho’, ‘muy satisfecho’ o ‘completamente satisfecho’.

Finalmente, el 73 % de los entrevistados afirmó que el tratamiento había mejorado su situación respecto del problema específico que les llevó a consultar. “Los hombres fueron quienes respondieron en mayor proporción que habían sentido ‘bastante mejoramiento’ (61,9 % vs 47,8 % en mujeres). Prácticamente no se reportaron empeoramientos con el tratamiento, aunque casi 26 % de las personas atendidas en los últimos doce meses manifestó no registrar cambios o no estar seguros como para contestar”, describe el estudio.

