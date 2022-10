Destacan la importancia de la vacunación contra la poliomielitis

Foto de contexto de cottonbro: https://www.pexels.com/es-es/foto/mano-nina-en-pie-sujetando-6191536/

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la poliomielitis es una enfermedad causada por un virus que invade el sistema nervioso causando, en algunos casos, parálisis muscular. Es transmitido de persona a persona, “principalmente por vía fecal-oral o, con menos frecuencia, a través de un vehículo común, como el agua o los alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino”.

En cuanto a sus síntomas iniciales, se caracteriza por la presencia de fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. Según las cifras oficiales, una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible radicada comúnmente en las piernas, y un 5 a 10 por ciento de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios.

Frente a esto, a nivel mundial se busca concientizar a las personas acerca de esta enfermedad conmemorando cada 24 de octubre el Día Mundial contra la Poliomielitis. Por lo mismo, diario La Tribuna se contactó con Fernando Meier, integrante del Rotary Club Ainil Valdivia, quien participa de una de las campañas más importantes del mundo. “End Polio Now es una campaña que Rotary International comenzó en 1985, cuando el presidente de Rotary era el Dr. Carlos Canseco, quien era médico en México. Él se dio cuenta de que los 350 mil casos que habían de contagios al año en el mundo de poliomielitis no podían continuar, y alguien se tenía que hacer cargo de erradicar la polio”, comenzó detallando Meier.

“Cuando comenzó la campaña en 1985, en el mundo se registraban 350 mil contagios por esta enfermedad. Hoy, después de 36 años de campaña de vacunación e inmunización, se contabilizaron tan solo 29 casos alrededor del mundo. El año pasado fueron seis en total, es decir, hemos retrocedido un poco, pero indudablemente hemos bajado en un 99,9 por ciento los contagios”, complementó en alusión a la exitosa campaña.

En relación a la situación global, Meier detalló que actualmente existen dos países con Polio endémica, Afganistán y Pakistán, siendo estos los territorios “más complejos que tenemos en la lucha contra el virus. Otra situación que hemos visto ha sido en Malaui, país africano dónde estaba erradicada la Polio, pero ha vuelto a aparecer”.

En el caso de Chile, según lo señalado por la Seremi de Salud del Biobío, la vacuna contra la polio “se administra junto con las vacunas DPT- HIB y Hepatitis B, en una presentación hexavalente dosis única, donde el virus polio está inactivado, se aplica según calendario PNI a los niños de 2, 4, 6 meses de edad y con refuerzo posterior a los 18 meses de edad (…) Así el niño recibe una vacuna hexavalente y queda protegido contra 6 patologías infectocontagiosas como son difteria, tétanos, coqueluche, haemophilus influenzae tipo B y contra la hepatitis B y la poliomielitis”.

Durante la pandemia por coronavirus los programas de vacunación en la región del Biobío “se mantuvieron funcionando y no se observó un impacto en la baja de los cumplimientos de vacunación hexavalente, ya que la población fue bastante responsable en completar las vacunas de los niños (…) Se observa que las coberturas de vacunación hexavalente se mantuvieron en el año 2020 y 2021, respecto a los años anteriores”, agregaron desde la entidad.

No obstante, Fernando Meier reiteró el riesgo constante que existe hasta no lograr la erradicación completa del virus. “Una persona contagiada puede tomar un avión en Pakistán y viajar por Europa, Norteamérica o Sudamérica. Ahí podría comenzar una diseminación del virus, por eso es tan importante que no nos olvidemos que durante el siglo pasado la epidemia de Poliomielitis en América fue tan grande como la del coronavirus (…) El virus de la Polio aún existe en el mundo, y mientras exista todo el planeta va a estar en un permanente riesgo de que esto vuelva. Por lo tanto, tenemos que empezar por casa promoviendo en nuestro país la inmunización”, expresó.

Finalmente, el entrevistado entregó un dato asociado a la reciente conmemoración de este lunes. “¿A qué se debe esta fecha en particular? Jonas Salk, médico norteamericano, investigó una vacuna efectiva contra la Poliomielitis. La misma que logró descubrir en 1953 y que comenzó a ser aplicada un par de años después. Esta fecha conmemora el nacimiento de este científico que gracias a sus esfuerzos marcó un antes y un después en la lucha contra este virus”, contó Fernando Meier, integrante del Rotary Club Ainil Valdivia.

REVISA TAMBIÉN: