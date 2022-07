Es importante que los padres expliquen y enseñen a los hijos que ellos siguen trabajando, que deben concentrarse en el trabajo. / Foto cedida.

Debido a los altos contagios de enfermedades respiratorias y para frenar su circulación, el periodo de vacaciones de invierno comenzó de manera anticipada. Muchos niños y niñas comenzaron su receso escolar en casa junto a sus padres en teletrabajo.

Camila Figueroa, Psicóloga Clínica de RedSalud, entrega recomendaciones para cuidar la salud mental durante este periodo, que puede ser todo un desafío para muchos padres.

La especialista sostiene que entre las medidas que se pueden tomar estas semanas está planificar el día y las actividades con los hijos. “Muchos padres se pueden enfrentar a la dificultad de tener a los hijos en casa, mientras ellos siguen trabajando. Para facilitar este periodo y para que no surja una situación estresante o agobiante, la recomendación es no enfrentarse a estas semanas con la percepción de que va a ser estresante, sino más bien desde la organización de los tiempos, para poder conciliar las vacaciones de los niños con el trabajo. Para ello, es clave organizarse con tu pareja o algún familiar y coordinar los tiempos y panoramas que se desean realizar, de manera de explicarles a los más pequeños con antelación los panoramas y con ellos reduzcamos los niveles de estrés e irritabilidad”, explica.

Si hay padres que no se pudieron tomar vacaciones, agrega que se puede “buscar algún espacio de la semana o el fin de semana para realizar actividades en conjunto, de manera que todos puedan disfrutar en función de los intereses familiares. Es decir, quizás no es el momento para ir a un lugar lleno de gente, sino que se debe planificar y discernir cuáles actividades me aportan energía y cuales me las quitan”, destaca.

Recreación y salud mental

En ese sentido, Figueroa señala que “es recomendable realizar actividades al aire libre, con tiempos de desconexión que sean más extensos y de calidad. Por ejemplo, realizar caminatas en familia, practicar algún deporte al aire libre y estar en contacto con la naturaleza o algún panorama que sea disfrutado por todos los participantes y que nos permitan reforzar la comunicación y cercanía con ellos”.

Junto con esto, la especialista de RedSalud señala que es importante que los padres expliquen y enseñen a los hijos que ellos siguen trabajando, que deben concentrarse en el trabajo y cuantas menos interrupciones tengan, antes podrán compartir con ellos. “Se pueden aprovechar momentos, como las comidas para contar de su día, comentarles en qué trabajan, con el objetivo de que puedan comprender por qué no pueden atender todas su necesidades o deseos de salir Se trata de controlar las expectativas”, puntualiza.

En caso de que no se puedan realizar actividades al aire libre, también destaca que se pueden preparar panoramas en casa. En ese sentido, la profesional sostiene que estas tres semanas pueden ser aprovechadas como espacios de diálogo y reflexión en las familias.

