Parlamentarios oficialistas se sumaron a las críticas sobre el plan del Gobierno de aplicar un alza al impuesto específico a los combustibles, en el marco del paquete de impuestos correctivos que impulsará el Ejecutivo.

Esto, según informó emol.com, luego que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, adelantara que el proyecto se encuentra “casi listo” y que será el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dará a conocer la información oficial. Se trataría de un portazo transversal a la iniciativa, ya que sectores de oposición también manifestaron su disconformidad con el proyecto.

El jefe de la bancada PPD-Independientes, Cristián Tapia, dijo que “no comparto las declaraciones de la ministra Maisa Rojas porque los parlamentarios somos los que estamos en terreno, sabemos cuánto vale el litro de combustible, cuánto afecta esta medida a la locomoción colectiva, el pasaje de los buses, a la gente que trabaja su vehículo”.

Por el contrario, señaló que “lo interesante en este momento sería bajar el impuesto específico y subir por ejemplo, el impuesto a los más ricos o tener un royalty minero verdadero”. Asimismo, adelantó que una iniciativa de ese tipo no contaría con los votos de la bancada.

En tanto, Raúl Soto (PPD) afirmó que “bajo ningún punto de vista vamos a apoyar una medida como esa que pueda afectar a la clase media de nuestro país. Se equivoca la ministra, ese no es el camino, necesitamos una nueva política de combustibles”.

Félix González (FRVS) planteó que “uno lo que quiere es que se consuman menos combustibles fósiles, pero en Chile el precio de los combustibles ya está alto, y el impuesto es muy alto, aumentarlo más no va a cambiar el consumo, la gente que está consumiendo es porque lo necesita. Lo que necesita hacer el Gobierno es ofrecerle a las personas un transporte público de calidad (…) si las personas no tienen una opción para poder trasladarse, difícilmente va a dejar el auto. Creo que aumentar el impuesto haría que simplemente la clase media pagara más, pero no cambiaría la conducta. Le hago un llamado al ministerio a bajar las emisiones por otras vías”, puntualizó, mientras que el Partido Socialista, de momento, prefirió no referirse al tema.