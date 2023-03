Llaman al Gobierno a agilizar proyectos de ley que entreguen mayores facultades a Carabineros

Un llamado a agilizar proyectos de ley que permitan entregar mayores atribuciones a Carabineros y así también sanciones para delitos que atenten contra su integridad hicieron parlamentarias y ex funcionarios de la institución en la zona, esto tras el asesinato de la Sargento de Carabineros Rita Olivares, quien perdió la vida tras recibir un disparo en un operativo policial en Quilpué.

“NO HAY APOYO A CARABINEROS”

Diario La Tribuna conversó con el suboficial mayor de carabineros en retiro, Nibaldo Fuentes, quien se refirió la muerte de la sargento Rita Olivares en Quilpué, donde comentó que: “Ante todo, la verdad de las cosas es que estamos muy tristes ya que nos afecta a todos, yo estuve casi 35 años en Carabineros de Chile y nos afecta mucho, y ante todo, aprovecho de enviar las condolencias a la familia, estamos orando para que el Señor les dé el consuelo, y la verdad que todo esto está pasando porque no hay apoyo a Carabineros de Chile”.

Junto con ello expresó que: “La institución ha sido desestimada y desacreditada su autoridad que se tenía hace algunos años atrás, y más sabiendo hoy día la cantidad de delincuentes que ha aumentado, Carabineros hoy día no tiene nada que hacer contra la delincuencia porque no hay autoridad ni apoyo de este Gobierno”.

Al ser consultado sobre las acciones que deben implementarse, comentó que “Tiene que haber un respaldo legislativo, tienen que votarse y aprobarse distintas leyes, como la Ley Nahim, luego de la muerte del colega hace unos año atrás, en donde esta iniciativa entrega más facultades a Carabineros en la calle para proceder, y las penas de quienes ataquen a Carabineros o la PDI serían más altas, pero estas leyes no se han aprobado”.

En este punto enfatizó que “veamos lo que pasó ayer (domingo) en este procedimiento, o sea ¿Carabineros tiene que ser atacado salvajemente primero y tiene que ser agredido para sacar su arma? Esa es la pregunta hoy día ya que Carabineros no tiene esas facultades, porque el carabinero común anda con temor de que lo puedan dar de baja, lo puedan procesar ya que no tienen el respaldo ni de los mismo Carabineros, ya que el mando hoy no es el más adecuado, y a mi parecer, el general Yáñez no es el más idóneo para lo que está pasando hoy”, expresó.

Por último manifestó que “hacer un llamado a los mandos de la Prefectura Biobío, unidades y Destacamentos que mejoren el trato a su personal subalterno y entregarle todo el apoyo necesario tanto en lo policial como en lo familiar, porque es fundamental el buen clima laboral, sobre todo en los tiempos difíciles que está viviendo Carabineros de Chile. Un Carabinero que sale a la calle debe sentirse feliz y apoyado por sus mandos”.

“SE REQUIERE ACTUAR CON PRONTITUD”

La diputada del distrito 21 Flor Weisse también abordó el asesinato de la sargento Olivares, donde indicó que es “un hecho condenable desde todo punto de vista y que lamentablemente deja una nueva mártir en la institución de Carabineros. Hoy día se requiere actuar con prontitud, y sobre todo, con voluntad política de parte del oficialismo, que cuando hacen discursos comprometiéndose con las instituciones policiales de perseguir a los delincuentes –como ha dicho el Presidente- por cielo, mar y tierra, perseguirlos como perros, que eso se manifieste con hechos concretos, y esa forma es aprobar leyes que están esperando”.

En este punto la parlamentaria agregó que “el Gobierno no les ha dado suma urgencia, leyes que son para darles mayores atribuciones a nuestras policías, particularmente a carabineros, condenar con penas mucho más severas cuando se cometen ataques e incluso asesinatos como lo que hemos visto lamentablemente, y que va en aumento en los meses de lo que va en el año, y que el asesinato de la Sargento Rita Olivares no quede impune, y para eso necesitamos legislar con urgencia, y nosotros estamos absolutamente disponibles”.

La diputada Weisse expresó que “interrumpimos la semana distrital porque corresponde hacerlo, inmediatamente ponerse a legislar en temas que son muy relevantes como la ley anti sicariato, la ley de control de identidad de migraciones, la ley anti secuestros, la ley para entregarle más atribuciones a Gendarmería, y las más importantes son la Ley Nahin y la Ley Retamal, las que dan sanciones mucho más altas y que las penas sean pagadas con prisión efectiva y que no exista mano blanda”.