La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró este miércoles que actualmente no existe un clima que impida una acción total de Carabineros frente a la delincuencia, haciendo un paralelo entre la situación de la institución durante el estallido social y la que vive actualmente, donde transversalmente se les pide mayor despliegue.

En una entrevista con Radio Cooperativa, la jefa de gabinete señaló que “es verdad que hubo una época en Chile de mucha discordia sobre la actuación de Carabineros, de muchas cosas, tuvimos una explosión social y cuestionamientos a las instituciones, pero lo que tenemos hoy no es que exista un clima en la sociedad chilena que le amarre las manos a Carabineros”.

Asimismo, la secretaria de Estado defendió su decisión de citar ayer al general director de la institución, Ricardo Yáñez, para reconvenirlo por el emplazamiento que realizó el lunes al Parlamento para que se acelere la tramitación de los proyectos de ley que le dan más herramientas a la policía uniformada para enfrentar el crimen.

Ante las críticas que suscitó el encuentro, que se dio justo horas antes del fallecimiento del cabo primer Alex Salazar, Tohá señaló que “la manera en que las policías pueden transmitir sus inquietudes y opiniones sobre proyectos debe seguir canales institucionales para que no se confundan nunca con la deliberación política”. “La conversación que tuvimos ayer con el general Yáñez fue para ratificar y que no quedara ninguna duda de que el apoyo existe y no ponerlo en discusión”, agregó, junto con advertir que el alza en las cifras de ataques a carabineros se explica “porque hoy tenemos una delincuencia con un poder de fuego que nunca habíamos visto y que está dispuesta a matar sin arrugarse”.