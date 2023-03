Critican proyecto por "Día de Visibilidad Lésbica" presentada por el Gobierno

La diputada del distrito 21 Karen Medina se refirió al proyecto de ley presentado con suma urgencia por el Gobierno para implementar el “Día de la Visibilidad Lésbica”, donde enfatizó que “eso deja ver la desconexión que tiene con la realidad”.

En particular, la parlamentaria precisó que “es una pena que el Gobierno hoy día esté ocupando su facultad de poner suma urgencia a proyectos que no lo son. Eso deja ver la desconexión que tiene con la realidad”.

Junto con ello expresó que “también me da mucha pena que personas, que consideramos serias, estén respaldando hoy día las gestiones de gobierno. No se habla de temas de seguridad, esta semana hemos perdido a dos carabineros, sin embargo, los proyectos que apuntan a la dirección de respaldar su trabajo, de darle seguridad a la ciudadanía, hoy día no es prioridad, no es ponerle suma urgencia. Para el Gobierno no es un tema”, expresó.

Por último agregó que “eso demuestra que está trabajando hoy día en pos de sus ideologías y está ocupando la facultad y el poder que le da la ciudadanía para beneficios particulares y propios de un sector de gobierno . Esto no corresponde, lo critico y no lo voy a apoyar nunca”, finalizó.