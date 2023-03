Reacciones en uno y otro sentido ha generado la determinación de la Cámara de Diputadas y Diputados, que el miércoles rechazó el primer proyecto de reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo.

Como se recordará, la Sala de la Cámara Baja no logró reunir los votos necesarios para aprobar la idea de legislar, por lo que ahora el Gobierno solo podrá continuar con el trámite de la propuesta haciendo uso de su derecho de insistencia en el Senado. De lo contrario, tendría que esperar un año para volver a presentar un proyecto similar.

La iniciativa presentaba modificaciones al Código Tributario, Impuesto a la Renta y creaba un nuevo impuesto a la riqueza, entre otras normas.

“ESCUCHAMOS A LA CIUDADANÍA”

Al respecto, la diputada por Biobío y militante del Partido de la Gente (PDG), Karen Medina, defendió el rechazo al proyecto de reforma tributaria, indicando que “escuchamos a la ciudadanía, escuchamos a la gente, a las organizaciones, a los pequeños y grandes empresarios, y todos nos decían que la reforma no era buena, que no era el tiempo, post pandemia, post estallido social. Tenemos muchas empresas que han quebrado y que no se han podido levantar”.

Medina subrayó que “a mí me gustaría dar el enfoque, nosotros no votamos en contra de la gente. Nosotros no usamos, a diferencia de otros, la pobreza, la falta de subir las pensiones, para lograr nuestros objetivos. Yo llamaría, y se lo dije al ministro de Hacienda, a que el Gobierno primero ahorrara el mal uso de los recursos públicos de todos los chilenos, eso es muy grave. Antes de yo querer asfixiar al que está formal, al que quiere hacer las cosas bien, me preocupo como Gobierno de fiscalizar, de ver donde tenemos programas que hoy si están mal evaluados y los seguimos aplicando porque ahí están los amigos y la devolución de favores políticos”.

“DERROTA DE LAS PERSONAS”

Por contraparte, para el seremi de Gobierno del Biobío, Eduardo Vivanco, el rechazo a la reforma tributaria se traduce en una derrota para las personas. Así lo indicó en conversación con radio San Cristóbal. “Es una derrota para los chilenos y las chilenas, no tanto para el Gobierno. El Gobierno va a seguir funcionando, pero hay mucha gente que tenía expectativas en la recaudación que esta reforma permitía. Ya no va a ser posible, y sólo a modo de ejemplo, esas personas que esperaban que se incrementará la Pensión Garantizada Universal a 250 mil pesos a propósito de la reforma de pensiones, hoy día eso ya no es posible; como no es posible aumentar la cobertura a todas las personas jubiladas; como como no es posible un incremento en el per cápita en salud primaria a 12 mil pesos y las prestaciones y las camas que iban a estar disponibles para los efectos de salud mental”.

Vivanco advirtió que “los únicos que despertaron celebrando con marraqueta son quienes esta postergación les va a permitir seguir evadiendo impuestos, eludiendo impuestos y los asesores que les permiten buscar los resquicios y tienen los recursos para pagarlo y hacer eso. La inmensa mayoría de las personas tuvo un despertar muy triste, y si bien se intenta presentar esto como una derrota del Gobierno, la verdad es que es una derrota de las personas. Hay muchas personas que necesitan estos apoyos”.

MÁS REACCIONES

Por su parte, la diputada oficialista por Biobío, Clara Sagardía, reconoció que con la no aprobación del proyecto “las proyecciones que el Gobierno tenía de mejoras en la sociedad van a tener que ser modificadas o ser retrasadas”. Para ello, dijo que esperaba tener mayor claridad de estas modificaciones en los próximos.

Asimismo, el seremi de Economía, Javier Sepúlveda, expresó que “lamentamos profundamente el rechazo que ha dado la Cámara de Diputados a la idea de legislar una nueva reforma tributaria. Esto es una gran pérdida para miles de personas que en la región del Biobío viven necesidades a diario. Son personas que no pueden seguir esperando, son ciudadanos y ciudadanas que con esperanza creen en que la política puede hacerles cambiar sus vidas para bien, que puede mejorarle su estándar y sus calidades de vida, pero lamentablemente hoy nuevamente ven desilusionada esa esperanza”.

Sepúlveda agregó que “también perdemos la posibilidad de que las regiones tengan por fin nuevos impuestos, nuevas rentas regionales que iban dirigidas única y exclusivamente para las regiones, para que los gobiernos regionales vayan progresivamente adquiriendo mayor autonomía financiera”.

A lo anterior, añadió que “lamentamos la pérdida para miles de micro, pequeñas y medianas empresas que podrían haberse beneficiado con incentivos que la reforma tributaria planteaba en el ámbito de la innovación y del desarrollo, con créditos al pago de impuestos para aquellas que tenían las posibilidades de comprar manufactura local, con los descuentos que significaba en el pago de impuestos”.

Cabe recordar que tras el rechazo, ahora resta evaluar si el Gobierno hará uso o no de su derecho de insistencia, en cuyo caso el Presidente de la República podrá solicitar que el proyecto pase al Senado, y si éste lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volvería a la Cámara Baja. Sin embargo, actualmente esta opción no contaría con los votos necesarios por parte de los senadores, por lo que es más probable que la iniciativa vuelva a ser presentada recién en un año más.