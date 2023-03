créditos: Diario Financiero.

Durante varios días se anticipó que habría modificaciones en el equipo del Poder Ejecutivo, cambios que finalmente se concretaron la tarde de este viernes.

Los ministros que salieron corresponde a Antonia Urrejola de Cancillería, Juan Carlos García en Obras Públicas, Julieta Brodsky en Culturas, Alexandra Benado en Deportes y por último, Silvia Díaz en Ciencias.

Los reemplazos que llegaron a la Moneda son: el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, asume en Cancillería; la ex presidenta del Banco Estado, Jessica López, llega a Obras Públicas; el ex director de TVN, Jaime de Aguirre, es el nuevo ministro de Culturas; el ex futbolista Jaime Pizarro llega al Ministerio del Deportes; y por último, la abogada Aisén Etcheverry, asumirá el liderazgo del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Con dicha actualización, se mantiene en el cargo el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, pese a la polémica que generó la discusión que mantuvo con la diputada Delgado, y que afectó la votación de la Reforma Tributaria.

Al comienzo del día, sonaba fuerte el nombramiento de Marta Maurás en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo, la ceremonia se pospuso en reiteradas ocasiones debido a la exhaustiva revisión de los antecedentes de los candidatos.

En ese sentido, se probó, mediante publicaciones en redes sociales, que la académica habría dicho cosas sobre la política migratoria y también encontraron quejas del personal diplomático por supuestos malos tratos de Maurás durante su estadía en la ONU.

Así, se determinó el nombramiento de Alberto Van Klaveren, quien es cercano al Partido por la Democracia (PPD), y también fue agente de Chile ante La Haya en la demanda presentada por Perú.

En cuanto al recién asumido ministro de Deportes, Jaime Pizarro fue jugador de Colo Colo, seleccionado chileno y profesor de Educación Física de la UTEM, mostró apoyo a destacados deportistas nacionales mientras fue subsecretario de deportes durante el mandato de Michelle Bachelet.

La recién asumida ministra de Obras Públicas, Jéssica López, es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, fue la primera presidenta mujer del Banco Estado.

La abogada que asume el mando de la cartera de Ciencias y Tecnología, Aisén Etcheverry, fue directora de la ex Conicyt.

Por último, Jaime de Aguirre, el recién asumido ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es un profesional con estudios en Derecho, Periodismo y música, también fue director de Chilevisión y TVN.