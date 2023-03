Diputada Karen Medina defendió rechazo a reforma tributaria

La diputada por Biobío y militante del Partido de la Gente (PDG), Karen Medina, defendió el rechazo en la Cámara Baja a la idea de legislar sobre el proyecto de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo.

“Escuchamos a la ciudadanía, escuchamos a la gente, a las organizaciones, a los pequeños y grandes empresarios, y todos nos decían que la reforma no era buena, que no era el tiempo, post pandemia, post estallido social. Tenemos muchas empresas que han quebrado y que no se han podido levantar”, argumentó Medina.

Subrayó que “a mí me gustaría dar el enfoque, nosotros no votamos en contra de la gente. Nosotros no usamos, a diferencia de otros, la pobreza, la falta de subir las pensiones, para lograr nuestros objetivos”.

Agregó que “yo llamaría, y se lo dije al ministro de Hacienda, a que el Gobierno primero ahorrara el mal uso de los recursos públicos de todos los chilenos, eso es muy grave. Antes de yo querer asfixiar al que está formal, al que quiere hacer las cosas bien, me preocupo como Gobierno de fiscalizar, de ver donde tenemos programas que hoy si están mal evaluados y los seguimos aplicando porque ahí están los amigos y la devolución de favores políticos”.

Finalmente, la parlamentaria indicó que “lo primero que debemos hacer como Gobierno es buscar de qué manera hacemos un Estado eficiente y pequeño, y no este aparataje fiscal que hoy día mantenemos y que lo seguimos manteniendo de gobierno en gobierno, sin importar que esos recursos pudieran servir para las pensiones, para las mujeres como dicen ustedes, y eso está comprobado, lo podemos nombrar y lo podemos ver por redes sociales. Cuántos casos de mal uso de los recursos de todos los chilenos tenemos en distintos gobiernos. Preocupémonos primero de fiscalizar y luego hablemos de una reforma”, concluyó.