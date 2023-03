La diputada por Biobío, Joanna Pérez, criticó la demora que ha existido en la entrega de viviendas de emergencia para las familias afectadas por los incendios forestales.

“Hay una etapa de reacción y después de cómo somos capaces de enfrentar la reconstrucción, que a mi juicio está demasiado lenta. O sea, Senapred en el tema de viviendas de emergencia ha sido ineficiente, y eso hay que verificar cómo lo podemos mejorar”.

La parlamentaria añadió que “no puede ser que llevemos más de 30 o 35 días después de un incendio y una persona no puede tener su vivienda de emergencia instalada. Eso ocurre en Nacimiento, Arauco, Santa Juana; hay personas que no tienen claridad, y eso no tiene que ver sólo con este Gobierno, sino también con un Estado burocrático, lento”.

Respecto al trabajo que podrá realizar la comisión investigadora de los incendios, indicó que “hay requerimientos de poder clarificar lo que pasó en nuestra emergencia, la reacción tardía, temprana, la etapa que viene ahora, cómo ha funcionado el nuevo servicio Senapred, las coordinaciones público privadas que se hicieron, y cómo funciona toda la institucionalidad”.