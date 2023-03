Aprueban creación de comisión investigadora por incendios

Tal como se lo había adelantado La Tribuna la semana pasada, durante la jornada de ayer lunes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad una comisión investigadora que se encargará de indagar las acciones llevadas a cabo en el combate de los incendios a lo largo del país, en especial en la zona centro sur.

La instancia corresponde a una petición de 64 diputadas y diputados, y estará encargada de fiscalizar los actos del Gobierno respecto de las acciones realizadas por los ministerios del Interior y de Agricultura, así como de sus organismos dependientes, relacionados con la prevención, gestión y combate de incendios a lo largo del territorio nacional.

Igualmente, abordará sus actuaciones en la materia y eventuales irregularidades o deficiencias en la ejecución de recursos materiales y humanos para el manejo de los siniestros.

Esta comisión investigadora tendrá un plazo de 90 días para evacuar su informe. Para el cumplimiento de su cometido podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional.

“BUSCAR RESPONSABILIDADES”

Al respecto, en conversación con La Tribuna, la diputada UDI por Biobío, Flor Weisse –quien fue una de las impulsoras del proyecto- destacó la votación unánime que dio luz verde a la creación de esta comisión.

“Se aprobó unánimemente. El objetivo es perseguir precisamente o cómo mejoramos el sistema de aquí en adelante, desde lo preventivo, desde lo reactivo para reaccionar oportunamente, y por supuesto también desde la persecución penal, que yo al menos le voy a dar mucho énfasis a la intencionalidad”.

Subrayó que “aquí la idea es buscar responsabilidades o definir si hubo irresponsabilidades o negligencia. Además, hay que mejorar los sistemas preventivos y la educación respecto a las personas que cometen irresponsabilidad o no tienen conciencia respecto a ello. Si hay negligencia, obviamente de todo el sistema del aparataje público, hay que mejorarlo; y eso tiene que ver con generar mayor cantidad de recursos humanos, hacer que las brigadas puedan trabajar más tarde. Si es que no lo hacen fuera del horario es porque no hay recursos por ejemplo para horas extraordinarias, las horas de vuelo que tienen que asignarse mucho más recursos”.

A juicio de Flor Weisse, es relevante determinar los recursos de los cuales se disponen para instancias de emergencia como los incendios, acompañando una revisión de la institucionalidad pública y fortaleciendo, organismos como la Conaf y el Senapred.

“La impunidad no puede seguir existiendo y la intencionalidad es la que ha hecho que se esté quemando Chile, y sobre todo nuestra región donde tenemos casi el 50 por ciento de las hectáreas quemadas, y una cifra brutal de fallecidos que nunca debió haber sido”, advirtió.

Tras aprobarse su constitución, la próxima semana se debieran elegir los integrantes de esta comisión investigadora, quienes se espera puedan sesionar al menos una vez en la región del Biobío.

OTRA COMISIÓN

Durante la sesión en la Cámara Baja también se aprobó una comisión que se enfocará en las licitaciones fallidas del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Esta instancia se originó en una propuesta de 68 diputadas y diputados. El objeto es reunir antecedentes relativos a los actos del Gobierno, particularmente del Ministerio de Desarrollo Social. En especial, se indagará respecto de las licitaciones fallidas del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Además, se analizará la situación de las listas de espera de los niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados. También sobre las situaciones disciplinarias que afectarían a diferentes autoridades y personal del servicio.

Otro aspecto es averiguar sobre el funcionamiento e implementación de los programas ambulatorios y programas de diagnóstico; eventuales irregularidades administrativas en los pagos; funcionamiento y administración de las residencias para los NNA; y fiscalizaciones realizadas y sus resultados.

La comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a sesenta días. Para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.